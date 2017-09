Os 6.744 inscritos no processo seletivo para trabalhar na área da Educação de São Vicente devem ficar atentos. As provas do certame serão realizadas no próximo domingo (24), no período da manhã ou da tarde, de acordo com o cargo escolhido.

O edital de chamamento para as provas já foi divulgado pela União Pela Beneficência Comunitária e Saúde (Unisau), responsável por prestar serviços na área da Educação no Município. Os candidatos devem estar atentos aos locais de prova, que podem ser consultados pelo link http://www.integribrasil.com.br/Concurso/Detail/221?origem=H

As provas de auxiliar de cozinha e atendente de Educação I serão realizadas pela manhã, com abertura dos portões às 8h30 e o fechamento às 9h. Já os candidatos inscritos para as vagas de auxiliar de serviços gerais e atendente de secretaria deverão se apresentar à tarde, a partir das 13h30 (o ingresso deverá ser realizado até às 14h).

O cargo mais concorrido do processo seletivo é o de auxiliar de serviços gerais, que conta com 1.920 candidatos. Na sequência, vem a função de atendente de secretaria (1.866 inscritos), atendente de educação (1.772) e auxiliar de cozinha (1.186).

Processo seletivo – A Unisau está oferecendo 450 oportunidades disponíveis: 120 para auxiliar de cozinha (sendo seis para pessoas com deficiência); 150 para auxiliar de serviços gerais (oito para pessoas com deficiência); 60 para atendente de secretaria e 120 para atendente de educação I.