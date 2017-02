Além de sol e temperaturas altas, o verão também traz consigo três pragas que começam com a letra P: pulga, piolho e pernilongo. E, a partir de agora, o leitor do Jornal Vicentino vai conhecer mitos e verdades sobre esse trio. Por exemplo, será que o piolho prefere mesmo o cabelo preso? E lavar bem os cabelos, protege? Pior que não. Ao contrário, piolho gosta de cabelo limpinho.

E sobre pernilongo, você acha que sabe tudo? O biólogo Fernando Bernardini explica como usar direitinho repelentes, inseticidas e apetrechos para acabar com este inseto que atrapalha o sono da gente. Dra. Ana Escobar, pediatra, fala sobre os cuidados com as feridas.

Por que as pulgas, os pernilongos e os piolhos aparecem mais no verão? Os insetos não conseguem controlar a temperatura corporal, como os mamíferos, eles oscilam de acordo com o ambiente. Quando está frio, eles hibernam porque não têm energia, já no calor, esses insetos voltam a se movimentar, se alimentar e se reproduzir.

Pernilongo

Os pernilongos têm vida noturna. Eles ficam escondidos durante o dia em lugares escuros e altos, como atrás da cortina, atrás da porta, dentro das sancas de gesso e nos vãos entre o teto e o armário. Já o Aedes Aegypti, ao contrário do pernilongo, fica em lugares baixos, como atrás do sofá.

Segundo o biólogo Fernando Bernardini, os pernilongos entram na maioria das vezes nos apartamentos altos pela janela porque são levados pelas correntes de ar. Como nas grandes cidades há muitos prédios próximos, é comum que correntes de ar se formem entre eles.

Piolho

A melhor forma de se eliminar os piolhos é por meio do uso diário de pente fino. Para isso, a criança deve ser posicionada de costas, sentada, com um pano branco nos ombros para facilitar a visualização dos piolhos retirados. Com o cabelo dividido em partes, o pente fino deve ser usado da base até o final dos fios. Para facilitar, pode ser utilizado um creme de pentear. Essa recomendação é fundamental, porque os produtos disponíveis atualmente não têm efeito sobre a lêndea, que é o ovo do piolho. Para retirar a lêndea, é recomendável que se utilize uma mistura de água e vinagre, na mesma proporção. Passe um pedaço de algodão molhado com a solução em três ou quatro fios de cabelo, da raiz até as pontas. Essa é uma receita caseira segura, que não traz riscos à saúde humana. E atenção: não esprema o piolho! Após a retirada com o pente fino, mergulhe o piolho em uma solução de vinagre com água em igual quantidade.

Pulga

As pulgas colocam os ovos no cachorro ou no gato, mas como são muito lisos, elas escorregam e caem no ambiente. Os ovos entram nas frestas do taco, na casinha do cachorro e nos rodapés e quando eclodem, vão para a superfície. Ao caminhar pela casa, o animal volta a ser infestado pela pulga, que pula nele procurando sangue.

Como eliminar as pulgas da casa? Existem produtos que devem ser aplicados nas frestas do taco de madeira, na caminha do animal e nas áreas externas. Não adianta nada tratar o animal, se não dedetizar a casa. O correto é levar o animal para tratar e no mesmo dia dedetizar a casa.

Repelentes

Em bebês: não usar o produto nas mãos e nos pés. No rosto, aplicar o produto na zona T (testa, nariz e bochecha), afirma a pediatra; Em adultos: não economize. Nenhuma parte do corpo pode ficar sem o produto. Se entrar na água ou transpirar, reaplique. O repelente deve ser aplicado sempre depois da maquiagem, do hidratante e do protetor solar. Não adianta passar repelente antes de dormir porque o produto vai sair no lençol. O melhor à noite é usar tela, mosquiteiro e repelente de parede. Maridos de grávidas também precisam usar porque o vírus da Zika pode passar através do sêmen, completou a Dra. Ana Escobar.