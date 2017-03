Instrumentos de fundamental importância para a detecção precoce de inúmeras doenças, entre elas o câncer de colo do útero, o exame preventivo ginecológico e a mamografia, ainda são ignorados por milhares de mulheres. No Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem (8), a Bradesco Saúde alerta para o percentual de mulheres que deixam de realizar anualmente exame preventivo ginecológico. No último ano, 58,64% das mulheres não realizaram o exame, que é popularmente chamado de Papanicolau, em 12 meses, de acordo com levantamento do Comitê de Saúde da seguradora. O percentual cai um pouco (43,06%), quando o período avaliado é de 24 meses passados.

Outro dado alarmante é o de mulheres que deixam de fazer a mamografia. No último ano, 51,46% das mulheres acima de 40 anos não realizaram a mamografia em 12 meses, conforme protocolo recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Em 24 meses, o percentual cai para 38,75%. O universo da pesquisa envolve 2,2 milhões de segurados que fazem parte das empresas que possuem o Comitê de Saúde. O câncer de mama é o principal causador de morte na população feminina. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 58 mil casos da doença foram diagnosticados no Brasil em 2016. Ainda segundo o Instituto, mais de 16 mil novos casos do câncer de colo de útero foram descobertos no ano passado no país.

Por se tratar de um exame preventivo, ele deve ser feito no mínimo uma vez por ano. Existem tratados médicos que dizem que mulheres com mais de 30 anos, com parceiro sexual fixo e três exames papanicolau com resultado normal, podem se isentar de fazer o exame papanicolau anualmente. Vale lembrar que, mesmo nessas condições, a consulta ginecológica anual deve ser feita. Mulheres com quaisquer problemas detectados como HPV ou aquelas com muitos parceiros, devem procurar o serviço a cada seis meses.

O preventivo ginecológico e o papanicolau, são exames de rotina que deveriam fazer parte da vida de todas as mulheres brasileiras em idade fértil, o que já acontece na Europa, Estados Unidos, Canadá, Chile e outros países que investem em massa na saúde. É aconselhável que a mulher que vá se submeter ao exame preventivo marque sua consulta com um intervalo de sete dias antes da menstruação, ou após dez dias do término do fluxo menstrual. Aconselha-se também interromper quaisquer atividade sexual, utilização de duchas higiênicas e produtos químicos de uso interno ou cosméticos íntimos, como perfumes e cremes, três dias antes da realização do exame. Tais medidas vão evitar que o resultado do exame apresente alterações que podem ser confundidas com doenças do sistema geniturinário feminino.