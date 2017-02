Pessoas que por qualquer circunstância pararam de frequentar a escola têm uma ótima oportunidade de retomar os estudos. A Secretaria de Educação de São Vicente (Seduc) continua com inscrições abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e centros de suplência.

As vagas são para Ensino Fundamental I (Termos I, II, III e IV), Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) e Ensino Médio. A idade mínima é de 15 anos completos para ingressar no Fund I e no Fund II, e 18 anos no Ensino Médio.

Para se matricular, é preciso ir em uma das escolas com originais e cópias de RG, CPF, certidão de nascimento (para os que não tenham RG), comprovante de residência, histórico escolar, além de uma foto 3×4. Menores de idade precisam da presença do pai ou responsável. O horário de atendimento das unidades é das 9 às 12h e das 14 às 16h30.

No caso de EJA, as aulas de Ensinos Fundamental I e II acontecem em horários fixos, enquanto no Centro de Educação para Jovens e Adultos da Área Insular (Cejain) e Centro de Educação para Jovens e Adultos da Área Continental (Cejacon) oferecem vagas a partir do 6º ano (antiga 5ª série) até o 3º ano do Ensino Médio.

Confira o endereço mais próximo de sua casa no quadro abaixo.

UNIDADES ESCOLARES – EJA/ FUNDAMENTAL I

EMEF. Pref. Antônio Fernando dos Reis – tel.: 3561-7722

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Caic – tel.: 3406-1399

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Carolina Dantas – tel.: 3467-2425

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Francisco Martins dos Santos – tel.: 3566-3577

02 SALAS MULTISSERIADAS (T I e T II/ T III e T IV)

EMEF. Mário Covas – tel.: 3566-2499

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Pref. Jonas Rodrigues – tel.: 3467-6024

02 SALAS MULTISSERIADAS (T I e T II/ T III e T IV)

EMEF. Laura Filgueiras – tel.: 3463-1420

01 SALAS MULTISSERIADAS (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Manoel Nascimento Júnior – tel.: 3464-4525

02 SALAS MULTISSERIADAS (T I e T II/ T III e T IV)

EMEIEF. Mauro Aparecido de Godoy – tel.: 3462-2686

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Raul Rocha do Amaral – tel.: 3566-1060

04 SALAS SERIADAS (T I/ T II/ T III e T IV)

EMEF. União Cívica Feminina – tel.: 3467-2634

02 SALAS MULTISSERIADAS (T I e T II/ T III e T IV)

MEF. Ercília Nogueira Cobra – tel.: 3464-9952

02 SALAS MULTISSERIADAS (T I e T II/ T III e T IV)

EMEF. Prof. Jacob Andrade Câmara – tel.: 3463-0209

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Raquel de Castro Ferreira – tel.: 3467-6021

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEF. Prof. Renan Alves Leite – tel.: 3561-3211

02 SALAS MULTISSERIADAS (T I e T II/ T III e T IV)

EMEIEF. Saulo Tarso Marques de Mello – tel.: 3406-4593

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

EMEIEF Sebastião Ribeiro da Silva – tel.: 3463-6347

01 SALA MULTISSERIADA (T I, T II, T III, T IV)

UNIDADES ESCOLARES – EJA/ FUNDAMENTAL II

EMEF. República de Portugal – tel.: 3467-5974

05 SALAS SERIADAS (6º, 7º, 8º, 9ºA e 9ºB)

EMEF. Raul Rocha do Amaral – tel.: 3566-1060

01 SALA MULTISSERIADA (6º e 7º)

EMEF. Carolina Dantas – tel.: 3467-2425

02 SALAS MULTISSERIADAS (6º e 7º) e (8º e 9º)

CENTRO DE SUPLÊNCIA (FUNDAMENTAL II E MÉDIO)

CEJAIN – tel.: 3469-5470

Presença flexível (semi-presencial) – Eliminação de matérias

CEJACON – tel.: 3576-3380

Presença flexível (semi-presencial) – Eliminação de matérias