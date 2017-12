Nascido e criado no bairro da Areia Branca, na Zona Noroeste, Fabiano Reis tem uma história permeada por muito trabalho. E por sonhos alcançados. Mas, agora eleito o mais novo representante da Zona Noroeste na Câmara Municipal de Santos, ele quer mais.

Quarto vereador mais votado entre os 21 eleitos no pleito de 2016, com 4.481 votos, e líder da bancada do PR no Legislativo, pode se dizer que Fabiano começou sua trajetória política com apenas 14 anos de idade. Mais precisamente no balcão da farmácia de seu tio Marcos, na Avenida Jovino de Mello. Lá, inclusive, foi o local onde ele alcançou suas primeiras conquistas: um videogame e o contato frequente com a população

“Lembro como se fosse hoje. Era 1994, ano de Copa do Mundo, e eu estava louco para ter um Super Nintendo. Como meu pai não tinha condições de me dar um videogame, resolvi trabalhar. Foi durante um almoço de família de domingo que me ofereci para trabalhar na farmácia do meu tio”, conta ele, com um sorriso no rosto. “Com esse primeiro trabalho comecei a ganhar meu próprio dinheiro e a ter muito contato com as pessoas. Ajudei muita gente e ainda fiz grandes amizades. Muito pelo fato de sempre ter buscado um atendimento diferenciado das grandes farmácias, algo informal, valorizando mais os clientes. E felizmente essa minha naturalidade virou uma marca”, completou.

Quatro anos depois, em 1998, seu pai aposentou-se da Companhia Docas. Com o dinheiro do Fundo de Garantia, resolveu abrir o próprio comércio ao lado do filho. Nascia ali a nova gestão da Drogaria Franco, que posteriormente daria lugar à Drogaria Reis, existente até hoje na Rua Luiz Gomes Cruz.

“Meu pai percebeu que eu tinha tomado gosto por trabalhar com farmácia e resolveu abrir esse comércio para nossa família. E o nome Fabiano da Farmácia surgiu justamente nessa época, pois fiquei conhecido na Zona Noroeste. Todo mundo falava do meu jeito de ser e da minha simpatia com os clientes. A partir daquele momento não existia mais o Fabiano Reis, apenas o Fabiano da Farmácia”, lembra o filho do Seu Geraldo e da Dona Terezinha.

Como comerciante, Fabiano começou a enxergar o poder público de forma mais crítica. À época, formou uma espécie de grupo político nas redondezas da Areia Branca. Iniciou-se, então, a busca de mais políticas públicas junto às autoridades. “Busquei melhorias de iluminação, para podermos trabalhar até mais tarde, mais infraestrutura para as rua, lutei por mais qualidade de vida à população. Enfim, comecei a fazer uma série de reivindicações”.

ESTREIA NA POLÍTICA E APRENDIZADO

Em 2008, com o crescimento dos trabalhos sociais, juntamente com outros comerciantes, surge a ideia de lançar um nome para um cargo público. E a alcunha ‘Fabiano da Farmácia’, obviamente, aparece como a mais forte entre todas, afinal ele era o jovem carismático, que falava bem e atendia a todos, “do recém-nascido ao idoso”, como ele mesmo gosta de frisar.

“Nessa minha estreia, pelo PMN), conquistei 1.268 votos. Para um primeiro pleito foi um número expressivo. A partir dali comecei a tomar gosto pela política. O grupo que tínhamos também começou a aumentar. Quatro anos depois, em 2012, agora pelo PMDB, dobrei minha votação e alcancei 2.595 votos”, conta.

No entanto, devido ao quociente eleitoral, Fabiano não foi eleito. Mas em comparação com outros candidatos eleitos à época, ele teve quase 1.200 votos a mais, fator esse que o enche de orgulho. “Apesar daquela frustração momentânea, eu estava feliz, até porque não tínhamos apadrinhados políticos. Formamos um grupo de ideologia pura e que fez bonito nas eleições. Valeu como aprendizado e me deu ainda mais forças”.

Mas foi em 2014 que o nome ‘Fabiano da Farmácia’ surgiu com mais força no cenário político. Após receber um convite do PHS para disputar o pleito como candidato a deputado federal, ele resolveu arriscar. E surpreendeu. Mesmo não sendo eleito, obteve expressivos 6.313 votos, o que chamou a atenção da cena política santista. “Essa votação me fez sonhar. Comecei a ser notado nos eventos políticos, presidentes de partidos começaram a me procurar, foi quando deixei de dividir igualmente meu dia a dia entre o comércio e a política. A partir de 2015 comecei a dedicar a maior parte do tempo às políticas públicas. Eu dormia e acordava pensando em política”, lembra.

ENFIM, ELEITO

Após a experiência em três pleitos, inúmeros contatos e muitas horas dedicadas a estudar a política como um todo, Fabiano estava mais confiante. E em outubro de 2016, agora pelo PR (Partido da República), foi o quarto colocado entre os 21 vereadores eleitos, com 4.481 votos, sendo o mais votado do partido e tornando o líder da bancada do BR. “Eu estava confiante pela sequência do trabalho, mas aguardava cerca de 2.500 votos, 3 mil no máximo. A Zona Noroeste tinha mais de 100 candidatos. Só na minha rua tinham quatro candidatos. A eleição a vereador é a mais difícil, na minha opinião”, opina Fabiano.

BALANÇO E PROJEÇÕES

Fabiano diz que os primeiros 11 meses de trabalho no Legislativo santista foram um verdadeiro aprendizado. Em todos os sentidos. Segundo ele, o “jogo político é complicado e, muitas vezes, até desleal”. Mas afirma que não medirá esforços para construir uma cidade cada vez melhor, principalmente uma Zona Noroeste mais justa e igualitária. “A ZN sempre foi vista pelas autoridades como uma cidade à parte. Infelizmente. Sempre ouvi que os empresários moravam na Zona Leste e os funcionários na Zona Noroeste. Hoje, aos poucos, esse cenário está mudando. Há pessoas com poder aquisitivo residindo na ZN, mas ainda está longe do ideal. Ainda é uma região muito carente e há muito trabalho a ser feito”, ressalta ele, que define suas prioridades para 2018.

“Pelo fato da Zona Noroeste ser uma área complexa e carente, digo que às vezes até um bom dia bem dado já ajuda muita gente. Faltam políticas públicas em muitas áreas da ZN. Minhas prioridades para 2018 seguirão sendo Assistência Social, Educação e Saúde. Nesse ano, por exemplo, investi recursos parlamentares para essas três áreas. Foram R$ 347 mil somente para a área de Saúde, sendo dois terços desse recurso enviados para a Zona Noroeste. Outro montante do mesmo valor foi dividido entre as pastas de Educação, Assistência Social e Esporte”, afirma.

Mas é claro que ‘sozinho’, sem apoio da esfera estadual por exemplo, o caminho político se torna mais complexo. E é justamente pensando nesse cenário que, recentemente, Fabiano construiu uma promissora amizade com o deputado estadual Paulo Corrêa Jr, do PEN (Partido Ecológico Nacional). “O Paulo é, além de uma pessoa maravilhosa, um excelente deputado. Essa aliança política vai, sem dúvida alguma, trazer muitos frutos para a Zona Noroeste”.

“A política é, de uma forma geral, um cenário amargo. Hoje para conseguir um asfalto ou até uma lombada demanda muito trabalho, principalmente pela crise que se instalou em todo o País. Mas não temos que nos lamentar, mas sim arregaçar as mangas e driblar todas essas dificuldades, com trabalho, criatividade e parcerias”, destaca Fabiano.

E é com essa forma de pensar que Fabiano traz boas notícias para a Zona Noroeste. Um espaço que receberá mais ações do parlamentar será o Sambódromo da Zona Noroeste, lugar esse que, segundo ele, não pode ser dedicado apenas ao Carnaval. “Já estou finalizando os preparativos para realizarmos a Festa Nordestina da ZN no ano que vem. Será um evento de impacto, de grande dimensão e com diversas atrações ao público”, destaca o parlamentar, ressaltando que esse é apenas o capítulo inicial de uma grande mudança para a Zona Noroeste. “A partir de 2018, agora com a exata noção do cargo que conquistei, trarei mais benefícios para as comunidades da ZN. Uma série de ações e projetos no Ginásio Dale Coutinho, no Centro Esportivo M. Nascimento e no Sambódromo estão por vir. A luta para minimizar as terríveis enchentes também será uma das minhas bandeiras, além é claro do trabalho de rua, dos serviços do cotidiano. A população pode contar comigo. Quero e vou colocar a Zona Noroeste no mapa de Santos”, conclui Fabiano da Farmácia.