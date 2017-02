Antiga reivindicação da população vicentina, a repavimentação de ruas e avenidas com grande circulação de veículos começa a ser atendida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas de São Vicente.

Uma dessas ações acontece na Avenida Nações Unidas, trecho de subida do viaduto Mário Covas, que recebe nova pavimentação.

Na Rua Antônio Pedro de Jesus e Avenida Francisco Bensdorp (Esplanada dos Barreiros) também há obras de recuperação do pavimento asfáltico.

Os trabalhos acontecem em duas frentes: recuperar os anéis viários com nivelamento das ruas; e limpeza de canais e galerias de águas pluviais, para minimizar as situações de alagamento.

Dois desses locais são as avenidas Penedo e Augusto Severo (que integram a Linha Azul, ligando a Avenida Antônio Emmerich à Rodovia dos Imigrantes), com máquinas, caminhões hidrojatos e escavadeiras de esteiras grandes utilizadas para serviços de desobstrução das galerias de águas pluviais. Outras frentes de trabalho realizam limpeza de canais na Bacia do Sambaiatuba, Catarina de Moraes e Jóquei.