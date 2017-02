A Receita Federal liberou ontem (8), a consulta ao lote residual do Imposto de Renda (IR) dos anos de 2008 a 2016. Os contribuintes que caíram na malha fina, mas já acertaram as suas pendências poderão receber a restituição no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146.

De acordo com a Receita, 771.801 contribuintes caíram na malha fina em 2016, o que corresponde a 2,61% do total de declarações apresentadas no ano. A omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes é o principal motivo para retenção das declarações.

O crédito bancário será feito para 115.831 contribuintes com correção da taxa Selic, totalizando o valor de R$ 250 milhões. A restituição também estará disponível para 15.543 contribuintes idosos e 1.505 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate no prazo, deverá fazer um requerimento pela Internet.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais) 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.