Detentora de três cinturões internacionais, um sul-americano e um quinto no MMA, a pugilista Simone Duarte busca nesta sexta-feira (10) mais um título, desta vez pela Federação Mundial de Boxe.

Representando a Cidade, a boxeadora embarca na tarde desta terça-feira (7) rumo à França, onde enfrenta a atual campeã Potrait de Ségolène, pela categoria Supergalo.

Com um cartel de 21 lutas, sendo 15 vitórias (seis por nocaute), Simone tem 33 anos, 1,63m e é ambidestra. “Direita ou esquerda, tanto faz”, revela, esperando apenas uma boa luta. “Estudei bem a minha adversária e estou determinada. Se Deus quiser, a vitória virá”.

Mãe de três filhos, ela é preparada pelo marido, o ex-boxeador Marco Antônio Duarte. “Como treinador, exijo o máximo. Ela está em forma e pronta para mais um título”, garante Marco.

Em visita à Prefeitura de São Vicente, em posse de seus quatro cinturões mundiais, a atleta foi recebida na segunda-feira (6) pelo chefe de gabinete, Jefferson Geraldo Teixeira. “É um momento de muita alegria tê-la aqui no Salão Nobre da Prefeitura e torcemos que ela venha com mais este cinturão”, destacou.

O secretário de Esporte de São Vicente, Gilson Matos do Nascimento, ressaltou que a Cidade pretende resgatar a prática do boxe a partir do bom exemplo da esportista. “Tivemos em um passado recente a modalidade no auge, com escolinhas, e temos o objetivo de recuperar aquele nível. As conquistas da Simone são um estímulo para isto”.

Patrocinada pelo Memorial de Santos, Ao Fiel Barateiro e apoio da Secretaria de Esporte, Simone Duarte já está com agenda para novos confrontos em abril, pelo MMA na China, e em maio, com o boxe na Itália.