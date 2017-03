Com um cenário diferente da praia do Itararé, os corredores Rodrigo Santana e Jesiane Bezerra faturaram a 4ª edição da São Vicente Night Run, realizada no sábado (4), às 20h, com largada e chegada em frente ao Ilha Porchat Clube. O percurso foi de aproximadamente 5 km pela faixa de areia da praia e reuniu 870 inscritos, o novo recorde da prova.

Para vencer pela primeira vez, o santista Rodrigo Santana cruzou a linha de chegada em 14m18s, seguido de perto por José Uilton dos Santos, que ficou com a segunda colocação com o tempo de 14m27s. Já o terceiro lugar foi do campeão da edição passada, Maurício Santana Evangelista, em 14m48s.

“É uma prova muito boa. Ano passado eu fiquei em segundo. Ano retrasado foi uma das minhas primeiras provas. Já almejava vencer. Fico muito feliz. Praticamente comecei a correr e ver a pessoas correndo nessa prova. Foi maravilhoso”, comemorou o campeão, que também destacou a adrenalina da disputa noturna.

Já no feminino, a surpresa veio de Mogi Mirim. Pela primeira vez em São Vicente, a novata Jesiane Bezzera fez bonito em sua estreia em corridas noturnas e conquistou o topo do pódio com o tempo de 18m21s. Angelina Rafael, experiente atleta da Baixada Santista, ficou com o segundo lugar, em 19m00s, e Aline Gayer da Silva garantiu a terceira colocação da disputa, com 19m53s.

“Achei a prova muito organizada. Adorei. Tudo muito bem sinalizado. É a minha primeira prova noturna, primeira vez em São Vicente, primeira vez que eu vejo praia. Muito bom. Eu treino faz três meses, duas vezes por semana. Sou a novata da equipe”, revelou Jesiane.

Para o organizador da Angra Eventos Esportivos, Romildo Angra, o nível técnico da prova aumentou junto com o tamanho do evento. “Além dos atletas da região e de outras partes de São Paulo, tivemos corredores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Começamos com 30 atletas, depois fomos para 60, depois 150 e hoje chegamos a 870. Ano que vem, na quinta edição, esperamos chegar aos mil atletas”.

