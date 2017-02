A escalação do Corinthians na partida contra o São Bento, no sábado, em Sorocaba, válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, terá somente uma diferença para aquela do amistoso contra a Ferroviária. O meia Rodriguinho está recuperado de um incômodo no joelho esquerdo e será utilizado no lugar do também armador Guilherme.

Rodriguinho participou normalmente do treinamento de posicionamento e triangulações, sem a presença de um time adversário, que o técnico Fábio Carille comandou para os seus titulares na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Na atividade, o comandante ensaiou bastante as jogadas pelas laterais do campo e de bola parada.

Rodriguinho disputará o seu terceiro jogo em 2017. Escalado na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, ainda pela Copa Flórida, ele foi poupado no empate por 0 a 0 com o São Paulo, pelo mesmo torneio, que terminou com derrota corintiana nos pênaltis. O meia chegou a defender a Seleção Brasileira em um amistoso contra a Colômbia, no Engenhão, ao retornar ao Brasil, porém desfalcou o Corinthians outra vez na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, em Itaquera.

Os problemas físicos de Rodriguinho coincidiram com uma negociação fracassada para se transferir para o Fenerbahce, da Turquia. Enquanto o companheiro esteve ausente, Guilherme não conseguiu se destacar – ao contrário, acumulou novas críticas entre os torcedores corintianos.

Com a alteração na armação central, portanto, o Corinthians está definido desta forma para a sua estreia no Campeonato Paulista: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Jô.