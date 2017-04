O vereador Felipe Roma (PSDB) segue cobrando a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para que o desconto de 50% na tarifa do VLT contemple todos os estudantes. Atualmente, estudantes matriculados em instituições de ensino no mesmo município em que residem ou que morem a menos de um 1km do local que estudam não tem direito ao benefício.

No entanto, segundo o parlamentar, o desconto está previsto nas resoluções STM-10, de janeiro de 2003, e STM-43, de julho de 2016. Roma, que já havia feito o pedido via requerimento apresentado na Câmara Municipal, conversou pessoalmente com o presidente da EMTU, Joaquim Lopes, na última segunda-feira (10).

“Hoje, infelizmente, o presidente da EMTU entende que o desconto deve ser direcionado apenas para quem estuda em uma cidade diferente da que mora. Mas continuaremos o diálogo, sempre ao lado da população e dos estudantes vicentinos”, ressaltou o parlamentar em entrevista ao Jornal Vicentino. “Um estudante que mora na Vila Margarida e estuda no Fortec da Avenida Presidente Wilson, por exemplo, é obrigado a pagar a passagem inteira. Isso é inadmissível, porque ele faz um trajeto da estação da Ponte dos Barreiros até a estação Nossa Senhora das Graças, um percurso tão longo quanto outro entre dois municípios”, exemplificou o parlamentar.

Além de seguir debatendo sobre o desconto de 50% na tarifa para estudantes, Roma também interpelou o presidente da EMTU em relação às obras do trecho 3 do VLT, que faz a ligação entre áreas Insular e Continental de São Vicente. De acordo com o parlamentar, não há clareza sobre o prazo de conclusão, deixando assim a população vicentina sem maiores detalhes da obra.

“A EMTU nos afirmou que o cronograma deve ser respeitado, priorizando inicialmente o trecho 2, do Valongo ao Porto. Entendemos esse cenário, mas já solicitamos a aceleração desse processo. Até porque não há uma previsão precisa sobre a conclusão do trecho 3, que afirmam variar de dois a cinco anos. A empresa precisa dar uma resposta mais exata à população, principalmente a da Área Continental, que conta com mais de 120 mil moradores”, salientou o vereador.

Atualmente, o Legislativo vicentino conta com uma CEV (Comissão Especial de Vereadores) para tratar da integração do transporte municipal com o VLT. A CEV é formada pelos parlamentares Rogério Barreto, André Carioca e Alfredo Moura. E atento ao tema, Roma também já iniciou as tratativas para a implantação do programa ‘Ligado’ em São Vicente. Trata-se de um serviço de transporte que tem como propósito atender as necessidades e estimular a inserção das pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida ao Sistema de Transporte Metropolitano. Hoje o programa é desenvolvido nas regiões metropolitanas de São Paulo e em Campinas.

“Solicitamos a implantação desse programa em São Vicente, sobretudo com o auxílio do deputado estadual Caio França. O presidente da EMTU mostrou-se solicito e acredito que em breve teremos uma audiência com o secretário estadual de Educação, que é o responsável pela execução do programa. Será um grande feito para a nossa cidade, porque São Vicente conta com milhares de deficientes. Precisamos dar assistência a essas pessoas”, concluiu o vereador.