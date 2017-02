No próximo dia 12, o Rotary Club de São Vicente Antônio Emmerich comemora seu 13º aniversário. E como parte das festividades, a entidade inaugurou no último dia 4, a sala de informática denominada sala ”Rotary São Vicente Antônio Emmerich” na Associação Promocional Irmã Maria na Vila Ponte Nova, Área Continental da Cidade.

A nova sala é um projeto de Subsidio Global GG 1530790, sendo uma parceria do Rotary Club de São Vicente Antônio Emmerich, com o Rotary Club Bad Neuenahr-Ahrweiler da Alemanha, com o Distrito 4420 , com o Distrito 1810 e a Fundação Rotária de Rotary International . Um investimento para o desenvolvimento profissional da comunidade de cerca de U$ 35 mil. Na sala foi equipada com ar condicionados, lousa digital, 26 computadores HP, estabilizadores 02 bebedouros, som, projetor, mesas e armários.

O projeto teve início na gestão do presidente Douglas Pinheiro da Silva (2014-15); seguido por Adelio Servinsckins de Oliveira Filho (2015-16) e sendo agora concluído na gestão do presidente Humanitário João Nunes de Oliveira (2016-17).

“A intercambista Bruna Marina, filha de nosso companheiro Douglas, se empenhou em convencer os parceiros da Alemanha na viabilidade do Projeto e assim nasceu nosso PROJETO GLOBAL que agora foi entregue. Neste 13º aniversário podemos comemorar nosso segundo grande projeto, pois em 2005 realizamos um projeto equivalentes com o RC de Eslt Over Betuwe, do Distrito 1550, da Dinamarca”, disse o presidente João Nunes de Oliveira.

No dia 16, a partir das 20h30, será realizada uma festa em comemoração ao aniversário da entidade com a visita oficial do Governador Ronaldo Varella do Distrito 4420, no Restaurante Torre Praia, situado na R. Onze de Junho, 209. Na oportunidade, também será comemorado o 112º aniversário de Rotary International e os 100 anos da Fundação Rotária. A adesão é de R$ 70 reais, com bebidas à parte.