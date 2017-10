Na última segunda-feira, foi realizada na Câmara Municipal de São Vicente, uma sessão selene em homenagem ao 65º aniversário do Rotary Club de São Vicente, o primeiro a ser fundado na Cidade. A iniciativa foi do vereador Higor Ferreira, que também aproveitou para estender as homenagens a atual presidente do Rotary vicentino, Julia Varandas. Diversas autoridades estiveram presentes no evento, incluindo o Governador do Distrito do Rotary, Cláudio Takata.

O vereador Higor ressaltou a importância da homenagem ao Rotary pelo serviço prestado a comunidade vicentina. “É um grupo formado por empresários, comerciantes, profissionais liberais, que abdicam parte da sua vida para fazer o bem ao próximo e se tornam grandes parceiros do Poder Público.

Ele citou os diversos serviços recententementes realizados pelo Rotary na Cidade, principalmente nos bairros mais carentes, na área da saúde, da educação, das creches e com a compra de equipamentos para o Hospital São José. “São muitos serviços prestados em prol do vicentino”.