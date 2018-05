Último domingo do mês tem a tradicional “Rua de Lazer”. O evento é sempre recebe milhares de pessoas para ter uma manhã divertida e diferente. As atividades começam a partir das 8h, no Gonzaguinha, na Av. Antônio Rodrigues, entre a Praça Heróis de 32 e Rua Onze de Junho.

A Prefeitura de São Vicente promove o evento por meio das secretarias de Esporte, Cultura e Turismo. Diversas atividades vão acontecer como: basquete, jogos de tabuleiro, amarelinhas, bambolês. Em homenagem a Semana Mundial do Brincar, comemorada no fim do mês, terão atividades lúdicas.

A pista sentido Biquinha-Itararé será interditada e uma alternativa é usar a Rua Amador Bueno da Ribeira. Em caso de chuva, o evento será cancelado.