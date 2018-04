Lazer com a família, prática de esportes, leitura e exposição de carros antigos. Essas são algumas das atrações da Rua de Lazer que acontece neste domingo (29), das 8 às 13 horas, na Avenida Antonio Rodrigues, no Gonzaguinha. No período da manhã, a pista e a ciclovia serão destinadas exclusivamente ao tráfego de pedestres.

Os pais poderão levar seus filhos para praticar atividades físicas como andar de bicicleta, patins, skate e jogo de bola, entre outras modalidades. A Secretaria de Esportes (Sespor) fornecerá pranchas de stand-up, canoas havaianas e velas, além de monitores, para quem quiser curtir e aproveitar o mar tranquilo da Praia do Gonzaguinha. Outra atração é a exposição de carros antigos, que vai apresentar modelos de fuscas e diversos derivados do automóvel.

A Secretaria de Cultura (Secult) terá à disposição jogos pedagógicos que estimulam a memória e raciocínio, além da Árvore de Leitura, que oferece às crianças livros que ficam pendurados numa árvore.

O evento conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi), que auxilia na limpeza e organização, e Escola Circuito de Enfermagem, que fará a aferição de pressão arterial e testes de IMC. Em caso de chuva, a celebração será cancelada.