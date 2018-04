Cinco vias do bairro Jardim Irmã Dolores, conhecido como Quarentenário, estão recebendo pavimentação e construção de guias e sarjetas. Trata-se das ruas Um, Dois, Três, Cinco e Rua da Market. A verba é do Ministério do Turismo e foi direcionada pelo atual governador Márcio França para o local em 2012, ainda como deputado federal.

O bairro também teve recursos na ordem de R$ 2 milhões autorizados pelo governador para duplicação da Avenida Quarentenário.

Ainda na Área Continental, com recursos próprios, a Prefeitura irá realizar o trabalho de pavimentação em três ruas do Gleba II e outra do Parque das Bandeiras. Outras vias importantes fazem parte do pacote de pavimentação com verbas do DADE e do Desenvolve São Paulo, como Narciso Vital de Carvalho, Antonio Elias da Silva, na Nova São Vicente; Teotônio Vilella, no Parque das Bandeiras; Caetano Cardamone, Edu Chaves, Joaquim Barbosa dos Santos, no Japuí; Avenida A e Avenida B, no Humaitá.