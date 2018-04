A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) recebe inscrições ao concurso público para 956 vagas de estagiários, sendo: 393 para candidatos do ensino médio regular, 128 para ensino técnico e 435 para superior, até o dia 18.

No site da Fundação Carlos Chagas é possível ver o edital. As inscrições devem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes217/index.htm . A taxa é de R$ 60 para estudantes de ensino médio e técnico e de R$ 80 para superior.

A bolsa auxílio mensal é de R$ 812,03 para ensino médio regular; R$ 897,50 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$ 1.068,44 para os de ensino superior.

Os aprovados também receberão ainda vale-refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.

O contrato de estágio é por tempo determinado, com duração máxima de 2 anos, ou ao término do curso. A carga horária é de 6 horas diárias, em horário a ser estabelecido pela companhia, com jornada de 30 horas semanais.

Cursos com vagas

As vagas de estágio de nível técnico são para estudantes de administração, edificações, elétrica, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem do trabalho, informática, mecânica, química, saneamento, secretariado e segurança do trabalho.

Já as vagas que exigem curso superior estão distribuídas nas áreas de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, comunicação social (fotografia, jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV e relações públicas), design gráfico, direito, engenharia (ambiental, cartográfica, civil, de produção, elétrica, mecânica e química).

Há vagas ainda para informática, propaganda e marketing ou marketing, psicologia, química, secretariado executivo, serviço social, sistemas de informação, tecnologia da informação, tecnologia em construção de edifícios, tecnologia em gestão empresarial ou processos gerenciais, tecnologia em hidráulica e saneamento ambiental, e tecnologia em obras hidráulicas.

Requisitos

Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos no ato da admissão, estar regularmente matriculado e cursando instituição pública ou privada e ter no mínimo seis meses para a conclusão do curso a contar da data de início prevista para o estágio.

O candidato deve estudar em horário que seja compatível e não conflitante com o período do estágio, a ser comunicado na data da convocação.

O estudante deverá se inscrever para apenas uma vaga e indicar no formulário de inscrição via internet o código da Opção de Curso/Região de Classificação para a qual deseja concorrer, conforme a tabela disponível no edital.

Ao indicar o curso/região, automaticamente, estará definida a cidade onde realizará a prova, marcada para o dia 20 de maio.

A contratação dos aprovados será por termo de compromisso firmado entre o estudante, a Sabesp e a instituição de ensino.