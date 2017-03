A cabeça está doendo, latejando? Você só quer ficar deitado, sem energia para nada? O estômago está embrulhado? O nome disso é ressaca, sintoma comum na quarta-feira de cinzas. Não há ainda uma forma perfeita para curá-la, mas há maneiras de conviver com ela. Além disso, com o fim da folia, vem também a volta ao trabalho ou às aulas. Por isso, a garrafinha de água, os alimentos leves e a cama serão seus melhores remédios hoje.

“A ressaca causa danos ao sistema digestivo e o fígado o órgão mais atingido. O corpo gasta glicose para metabolizar o álcool. Glicose é energia. Por isso fica-se fraco, com dor de cabeça, sede. Para desintoxicar, elimine, pelo menos no dia seguinte, comidas pesadas”, diz a nutricionista Samara Lopes da Renewmed.

Para não sobrecarregar ainda mais os seus órgãos, evite frituras, refrigerantes e comidas industrializadas. A nutricionista ressalta ainda a importância da hidratação.

“É importante beber muita água. Isso ajuda na desintoxicação, já que as toxinas saem do organismo pela urina e suor. Se não tiver hidratação suficiente, esse processo fica comprometido”.

Assim como para sobreviver à ressaca, ajustar o relógio biológico é essencial para retornar à rotina amanhã. “É necessário repouso e voltar a realizar as refeições em horários regulares”, sugere a nutricionista Karin Pereira do Hospital Oeste D’Or.

Ela acrescenta ser necessário procurar um médico quando há hipoglicemia, desmaio ou em caso de coma alcoólico. A seguir, confira algumas dicas preciosas para combater a ressaca.

Descanse

Foram só quatro dias, mas a maratona de blocos e desfiles pode ter sido além do que o seu corpo está acostumado. Agora, o importante é colocar as pernas para cima e repousar. Coloque o sono em dia e vá para cama mais cedo hoje. Para engatar no sono, tome um banho morno antes de deitar.

Reponha os líquidos

Beba chás, sucos de frutas e vegetais. Sucos com folhas verdes também são bons. A couve, por exemplo, é rica em clorofila, que ajuda o fígado a desintoxicar, eliminando as toxinas extras. Ervas como hortelã, cavalinha, sálvia, chá verde e menta também são eficazes para eliminar os líquidos e as toxinas.

Divirta-se

Se a rotina só volta amanhã, aproveite e faça programas leves. Nada que exija muito da sua energia, que já deve estar esgotada. E lembre-se: tomar mais uma para curar a ressaca é mito. Brinde com drinques sem álcool.