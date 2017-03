Dois dias antes da data convencional, os salários de todo o funcionalismo de São Vicente foram depositados. No caso dos profissionais da Educação, além dos vencimentos mensais, o pagamento da primeira parcela das férias de 2016 também caiu na conta dos servidores. Esses são apenas os primeiros compromissos cumpridos pela Administração com os sindicatos que representam os trabalhadores do Município.

Nos últimos dias, em reuniões separadas com os sindicatos dos Servidores Públicos Municipais São Vicente (Sindservsv) e dos Trabalhadores no Magistério e na Educação Municipal (Sintramem), a Prefeitura comprometeu-se a honrar algumas pendências com o funcionalismo. Mesmo com a situação delicada que a Cidade atravessa, a secretária da Fazenda, Mirian Cajazeira Diniz, diz que a Administração segue concentrando esforços para cumprir com seus compromissos.

“Temos conseguido pagar o funcionalismo em dia, algo que não acontecia. Agora, começamos a cumprir com obrigações passadas, sempre entendendo que o pagamento dos servidores é a prioridade dessa gestão”, comenta.

Das reuniões com o Sindservsv e Sintramem, ficou definida a criação de uma comissão que atuará para buscar alternativas nas contas municipais para honrar pagamentos e eventuais reajustes ao funcionalismo. Além de membros das entidades sindicais, a comissão conta com representantes das secretarias da Fazenda e da Administração.

Programação - No caso dos professores, os outros 50% das férias de 2016 devem ser depositados juntamente com o próximo pagamento. Nas demais categorias, o cronograma de regularização de pendências é mais extenso. “A Prefeitura não vinha pagando férias desde agosto de 2015. Temos que acertar todas essas pendências”, relata a secretária da Fazenda.

Dessa forma, o cronograma de férias prevê o pagamento integral das férias de agosto de 2015 no próximo dia 15. Já o benefício de setembro do mesmo ano será no dia 15 de maio, e assim sucessivamente (sempre no dia 15 de cada mês). “À medida que houver disponibilidade de caixa, podemos alargar esse compromisso e antecipar a regularização das pendências”, justifica Mirian.

Rescisões - Outra pendência que preocupa a secretária da Fazenda é o volume de rescisões por aposentadorias que deixou de ser feito desde 2014. Seguindo a ordem de concessão de benefício, a Prefeitura irá destinar R$ 100 mil por mês para este fim, com lotes máximo de R$ 25 mil por rescisão de servidor inativo.

Além disso, ainda cumprindo acordos estabelecidos com os sindicatos, as férias de 2017 vêm sendo pagas normalmente e deverão ser tiradas anualmente. Com relação ao 13º salário, o servidor que optar receber 50% do benefício no mês do aniversário também voltou a ter esse direito.