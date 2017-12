Dias 17 e 18 de dezembro prometem ser de grandes emoções. Isso porque acontece o tradicional espetáculo de final de ano da Academia Santana, de São Vicente. O evento, que terá como tema “Santana no Mundo de Oz” será realizado, sempre a partir das 20h30, no Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 – Centro, Santos). Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na própria Academia (Rua Ipiranga, 76 – Centro – São Vicente).

O espetáculo 2017 será o 23º realizado pela Academia, que é dirigida pelas irmãs Cláudia Santana e Claudete Santana Lemos, ambas formadas em Balé Clássico. A Academia Santana oferece aulas de balé clássico, jazz, sapateado americano e sapateado irlândes. E o espetáculo contará com a coerografia de todos os estilos, oferecendo um vasto repertório para o público.

“Trata-se de um espetáculo que já virou uma tradição e estamos contentes por poder realizá-los mais uma vez e com um elenco que conta com 200 alunas, todas felizes e ansiosas para a apresentação”, afirmou a professora Cláudia Santana.

Por meio de coreografias, conta sobre Dorothy, uma simples e sonhadora menina do estado do Kansas, que através de um tornado vai parar em mundo mágico chamado Oz.

Lá, ela conhece personagens encantados como a fada Glinda, o Espantalho, o Homem de lata e o Leão e enfrenta divessos obstáculos ao se encontrar com a Bruxa Má do Oeste. Com seus sapatos vermelhos mágicos, ela caminha com seus amigos pela Estrada dos Tijolos Amarelos até o Castelo do Poderoso Mágico.

Ao se encontrar com ele, todos seus amigos são homenageados e condecorados por sua bravura e destreza ao ajudar Dorothy a destruir a terrível bruxa má. Dorothy, no fim de toda esta aventura encantada, descobre que não há melhor lugar para estar do que a nossa casa. E com a ajuda da fada Glinda e com o poder de seus sapatos mágicos, retorna através do tornado a sua cidade do Kansas. E descobre que através de nossos sonhos existe um lugar além do arco íris.

AGRADECIMENTO

As professoras afirmaram que um espetáculo não é feito apenas por duas pessoas. “Queremos agradecer a todos que colaboraram, nossos professores, os pais de alunos, toda equipe técnica e ao Clube de Regatas Tumiaru. “Também agradecemos nossas famílias, nosso pais, ao vereador Roberto Rocha e mais uma vez aos pais dos nossos alunos, que acreditam no nosso trabalho, nos apóiam e também apóiam seus filhos, que é fundamental. Desejamos a todos um feliz Natal e Ano Novo”, completou.

O vereador Roberto Rocha elogiou o trabalho da Academia Santana. “Minhas duas filhas tiveram aulas na Academia Santana e isso foi muito importante e marcante na vida de todos nós. Parabenizo mais uma vez pelo belo trabalho e tenho certeza que este espetáculo será um grande sucesso como em todas as outras edições”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 3468-0111.