Desde o final do ano passado os dirigentes do Santos não fazem questão de esconder de ninguém que o principal objetivo do clube para a temporada é a conquista da Copa Libertadores da América. O clube, porém, também pretende manter a hegemonia no Campeonato Paulista. Atual bicampeão do torneio estadual, o Peixe quer aproveitar a sequência de jogos ‘em casa’ para arrancar e estrear na competição continental mais relaxado.

Após começar o Paulistão goleando o Linense por 6 a 2, na última sexta-feira, o alvinegro agora irá encarar o Red Bull Brasil, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu. Mesmo com o mando de campo sendo do time do interior, a torcida santista será maioria. Além disso, o time comandado por Dorival Júnior ainda sustenta uma sequência de 16 vitórias seguidas no estádio paulistano.

Depois do duelo diante do Toro Loko, o Peixe terá dois jogos seguidos na Vila Belmiro. O primeiro será na próxima quarta-feira, no clássico contra o São Paulo, às 21h45 (de Brasília). Por fim, o clube encara a Ferroviária, no dia 18, às 19h30.

Com a tabela favorável, os santistas pretendem alcançar uma ‘gordura’ antes do próximo dia 9 de março, quando o alvinegro estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, no Peru.

“O pensamento é esse, de já abrirmos vantagem boa no começo do Paulista. Poupar sempre acontece na Libertadores. Três ou quatro vitórias seguidas vão facilitar o trabalho do Dorival. Dentro de casa é mais fácil, jogada flui, mas buscar um ou três pontos fora ajuda demais. A gordura aumenta”, explicou o volante Leandro Donizete, que será titular no duelo contra o Red Bull Brasil.