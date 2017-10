Moradores da Baixada Santista, que têm mais de 16 anos e que estão desempregados, já podem se inscrever em um dos sete cursos gratuitos oferecidos pelas Escolas de Técnicas de Economia Criativa (Etecris), do Governo do Estado de São Paulo, recém-inauguradas em Santos e São Vicente. Os cadastros podem ser feitos por meio do site viarapida.sp.gov.br.

Estão disponíveis cursos, com duração de até três meses, de Food Styling (tornar os alimentos visualmente atraentes), Grafite, Práticas em Mídias Sociais, Recreacionista, Técnicas de Design de Moda, Técnicas de Web Design e Vitrinista.

Parceria

As Etecris são uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que contam com a gestão pedagógica do Centro Paula Souza e gestão administrativa da Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf).

Endereços das unidades

São Vicente Unidade 1: Avenida Nações Unidas, 1.714, Vila Margarida;

São Vicente Polo México 70: Rua do Canal, 70, México 70;

Santos: Avenida Afonso Schmidt, 1.171, Castelo.

O expediente das unidades é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.