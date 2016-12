O Complexo Hospitalar dos Estivadores será inaugurado nesta quinta-feira (22), às 10h. Após a inauguração, o hospital recebe as primeiras pacientes na maternidade, a primeira ala a ser aberta nesta fase, com 18 leitos de alojamento conjunto, 10 leitos de terapia intensiva e de cuidados intermediários neonatais, três suítes PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e uma sala de centro obstétrico.

O prefeito Paulo Alexandre Barbosa estará acompanhado do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na oportunidade, o representante do governo federal assina a portaria que autoriza o repasse de R$ 16 milhões, no período de um ano, para o custeio do Complexo – um dos mais importantes equipamentos de saúde da Baixada Santista. A unidade já conta com repasses do Governo do Estado, com o compromisso de continuidade em 2017.

PARTOS

Nas primeiras semanas, o Complexo Hospitalar dos Estivadores atenderá pacientes em trabalho de parto que não apresentam risco e o pronto atendimento obstétrico iniciará as atividades em janeiro de 2017.

Complexo será gerido, nos próximos cinco anos, pelo Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, organização social vencedora do chamamento público realizado pela Prefeitura.

Foram gastos R$ 46 milhões para a reconstrução do novo Complexo Hospitalar e outros R$ 12 milhões para complemento de estrutura, como elevador, ar condicionado, ventiladores entre outros. Para tanto, a Prefeitura utilizou recursos próprios e obtidos junto ao Governo do Estado.