O Santos está sob pressão na temporada. Após três jogos seguidos sem vitórias, contra São Paulo, Ferroviária e Ituano, respectivamente, o alvinegro precisa buscar uma recuperação rápida antes da estreia na Libertadores. E para voltar a vencer, o técnico Dorival Júnior esperava contar com os retornos de Lucas Lima e Renato já no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no duelo diante do Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Porém, a dupla só deve entrar em campo diante do Corinthians, no dia 4 de março, em Itaquera.

O camisa 10 sentiu dores após o clássico diante do São Paulo, na última semana. Ele recebeu faltas duras de Thiago Mendes e Cícero, em sequência, e teve um estiramento no ligamento colateral do joelho. Nos dois últimos jogos, contra a Ferrinha e o Galo de Itu, Léo Cittadini foi o substituto de Lucas Lima. O jovem, porém, saiu de campo lesionado no duelo desta terça e deve ser desfalque.

Já Renato participa de trabalhos especiais para se recuperar de um estiramento na panturrilha, sofrido no último dia 6 de fevereiro. De lá pra cá, o volante perdeu quatro partidas e ainda não treinou com bola no CT Rei Pelé. Leandro Donizete tem atuado na vaga de titular da equipe comandada por Dorival Júnior.

Em contrapartida, o atacante Ricardo Oliveira deve ser a grande novidade no jogo do próximo sábado. Após estrear no último final de semana, contra a Ferroviária, o centroavante sentiu a falta de ritmo, foi poupado pela comissão técnica e nem viajou com o restante do elenco para Itu. Além dele, o zagueiro Cleber, que cumpriu suspensão após ser expulso diante da Ferrinha, também está à disposição do técnico santista.

“Estamos com muitos jogadores fora por um motivo ou outro, são pilares da equipe, como Ricardo, Renato, Lucas Lima, David. Não fico lamentando, quem entra, entra bem. Não vencemos, mas fizemos bons jogos”, disse Dorival Júnior após o duelo contra o Ituano.

Após o empate desta terça-feira, o Santos acumulou seu terceiro jogo seguido sem vitória e chegou aos sete pontos. Os santistas até voltaram para a segunda colocação do grupo D, mas só ficarão nela se a Ponte Preta perder para o Linense, nesta quarta-feira, em Lins.