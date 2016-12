O Santos quer uma sombra para Ricardo Oliveira em 2017 e o nome escolhido é o de Luís Fabiano. O problema é que o ex-atacante do São Paulo, sem time após passagem pelo Tianjin Quanjian, da China, não gostou do modelo de contrato proposto pelo Peixe.

Primeiro, ele não quer ser reserva. Além disso, considerou baixo o salário de R$ 100 mil reais oferecido pelo Peixe. Por último, não aprovou o tempo de vínculo: o clube pensou num contrato curto, como um teste, para depois reformular se o jogador se saísse bem. O Alvinegro usou essa estratégia com Ricardo Oliveira, no início de 2015, e foi bem sucedido.

Enquanto Luís Fabiano avisou o Alvinegro que só vai se definir o seu futuro após a virada do ano, a diretoria conversa com os empresários do jogador e tenta costuram um acordo. Clubes como Ponte Preta e Vasco, além do futebol chinês, já o procuraram.

O Santos se preocupa com a condição física de Ricardo Oliveira, que já tem 36 anos e pode não aguentar toda a temporada, e não vê Rodrigão, o reserva imediato, pronto para substitui-lo. Joel foi devolvido ao Cruzeiro.

Rodrigão teve bom início com a camisa santista e chegou a ser chamado de Rodrigol pelos torcedores, mas caiu de rendimento e foi preterido por Joel nos jogos e treinamentos na reta final da temporada.

NADA MAIS POR MARINHO

O Santos não vai aumentar a proposta feita pelo atacante Marinho, do Vitória, de 2 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões) e a permanência do meia Serginho por empréstimo. O Peixe entende que o clube baiano e o empresário do jogador estão promovendo leilão.

A concorrência é forte. O Flamengo é um dos clubes que também fizeram oferta por Marinho, mas o Alvinegro se recusa a mudar os valores. O Leão tenta se aproximar ao máximo da multa rescisória, que é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões).

O técnico Dorival Júnior é fã do futebol de Marinho e o colocou entre os cinco destaques do Campeonato Brasileiro em entrevista recente. Rápido e forte, o jogador de 26 anos encaixaria bem no sistema de jogo do Peixe, na visão do treinador. Mas há algumas pessoas da diretoria reticentes sobre o atleta.

Os dirigentes contrários à ideia argumentam que Marinho atuou em 10 clubes na carreira e só fez grande sucesso no Vitória, durante o último Brasileirão. Além disso, consideram seria difícil recuperar o valor investido em uma negociação futura, já que o atleta já tem 26 anos. O presidente Modesto Roma pesa todas as opiniões e entende que a proposta de 2 milhões de euros está de bom tamanho.