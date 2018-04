Prestes a completar 90 anos de história – no próximo dia 21 de abril –, o São Vicente Atlético Clube, principal time da cidade mais antiga do Brasil, está em busca de salvação imediata. A crise financeira gerada por administrações antigas e as limitações do estádio Mansueto Pierotti impedem o Calungão de disputar campeonatos oficiais da Federação Paulista de Futebol, como a Série B, equivalente à quarta divisão estadual.

Licenciado da FPF desde 2015, não será em 2018 o retorno da equipe ao cenário profissional, já que não conseguiu cumprir uma das normas: executar obras no estádio para que comporte, no mínimo, 5 mil torcedores. Uma empresa, que, por ora, prefere manter o nome em sigilo, está em fase de apresentação do projeto a potenciais investidores para assumam a reforma do espaço.

Esta mesma empresa está propondo assumir a gestão do futebol do clube, da base ao profissional, e já está correndo contra o tempo para conseguir garantir participação do São Vicente na Taça BH (Sub-17), que ainda não teve calendário divulgado oficialmente. Além disso, estão abertos a negociar patrocínios em diversos formatos.

Limite

De acordo com o presidente José Reinaldo Cavalcanti, o Neno, o São Vicente precisa concluir as obras até o fim do ano, impreterivelmente, já que, caso não o faça, não poderá inscrever o clube na Série B do Campeonato Paulista de 2019, fato que levará automaticamente à despromoção ao nível de amador, ultrapassando o prazo de três anos de licença concedidos pela FPF. “Temos conversas muito avançadas com uma empresa que deverá cuidar dos nossos times e irá auxiliar na captação de recursos para manter a base e construir as novas arquibancadas. Sem investimentos de patrocinadores, certamente não seremos capazes de fazer o São Vicente voltar ao futebol”, explica Neno.

A última participação do São Vicente Atlético Clube em um campeonato oficial foi em 2014, quando disputou a Segunda Divisão paulista, a mesma da qual foi vice-campeão em 2012, conquistando acesso à Série A-3.

Ex-jogadores do São Vicente na ativa

Vice-artilheiro da campanha que levou o São Vicente à Série A-3, em 2012, Waguininho atualmente joga no futebol da Coreia do Sul, no Bucheon, onde é ídolo. Desde que saiu do Calungão, ele passou por Oeste – ainda em Itápolis – e Mogi Mirim.

Junior Caiçara é outro jogador formado pelo São Vicente que está no exterior. O lateral direito está no Basaksehir, da Turquia, desde o ano passado. Em 2015, o jogador foi contratado pelo Schalke 04, tradicional clube alemão. Também passou por clubes como Santo André, Gil Vicente (Portugal) e Ludogorets (Bulgária).

O volante Adriano é outro prata da casa. Transferiu-se para o Santos, clube pelo qual conquistou a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana no ano seguinte. Ele também atuou pelo São Caetano, Grêmio, Vitória, Avaí, Novorizontino, Goiás e, em 2017, foi eleito o melhor na posição do Campeonato Alagoano, jogando pelo CRB. Em 2018, atuou pelo Santo André na campanha da Série A-1 do Paulistão.