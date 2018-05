O Dia Nacional do Povo Cigano (24) tem comemoração dupla em São Vicente. O evento, relacionado à data e à Festa da Padroeira do Povo Cigano Santa Sara Kali, será realizado no Ilha Porchat Clube (Alameda Paulo Gonçalves, 61 – Itararé), a partir das 15h.

Mônica Braga, organizadora do evento e criadora do projeto Viva Cultura Cigana, explica a importância da comemoração na região. “Os dois eventos vêm para quebrar os estereótipos e difundir a cultura cigana. Há a imagem que o cigano é uma religião, sendo que é a cultura de um povo com crenças, culinária e outros hábitos”.

“O objetivo do evento é mostrar toda a cultura e magia nessa cultura, atraindo visitantes de fora e artistas da região Sudeste, provando que em outros lugares do Brasil há essa cultura que é o povo cigano”, explica Mônica.

A festa contará com o show de Raul Carneiro (cantor de São Paulo que interpreta músicas ciganas), além de apresentações de danças realizadas pela companhia de dança jundiaiense Sarah Yacov, e o grupo de São Paulo, Sarah Lurbankos.

O padre da Paróquia São Pedro Pescador de São Vicente, Albino Schwengber, abençoará a gruta de Santa Sara Kali. Leituras de mão e previsões do oráculo também poderão ser conferidas pelos presentes da festa. Haverá a venda de pratos e drinks tradicionais da cultura cigana.

A entrada do evento é 1 quilo de alimento não perecível mais um agasalho. Os itens deverão ser entregues na entrada do evento, sendo encaminhados à Paróquia São Pedro Pescador de São Vicente. O evento é realizado pelo Projeto Viva a Cultura Cigana, com o apoio da Secretaria de Cultura da Cidade (Secult).