Um dos problemas que mais aflige a população vicentina é o estado de conservação de suas vias. Tantos buracos prometem ter fim, com uma série de pavimentações e repavimentações que começam a ser feitas em São Vicente. Se no ano passado o trabalho não pode ser feito por falta de recursos próprios, para este ano já são mais de R$ 17 milhões garantidos para o setor.

“No ano passado tivemos muitas dificuldades, porque estávamos impedidos de receber recursos do Governo Federal e Estadual. Estávamos inadimplentes. Nossa meta foi fazer a limpeza da Cidade e resolver todas pendências burocráticas. Planejamos onde e para onde buscar verbas e agora colocamos em ação”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Léo Santos.

O trabalho começou ontem (17) pela Avenida Minas Gerais, no sentido Santos – São Vicente. A meta é pavimentar mais de 40 vias até o final do ano. Com verbas já licitadas e com ordem de serviço, para esta primeira fase, também estão a Avenida Nações Unidas, Castelo Branco, Salgado Filho, Prestes Maia e Antônio Pedro de Jesus.

“A empresa já foi autorizada a iniciar o trabalho. Essa verba vem do Dade. Já estamos licitando a verba da AGEM, que vai complementar essas obras e a do Desenvolve São Paulo, que irá contemplar diversas ruas da Área Insular e Continenta, além dos R$ 2 milhões anunciados pelo governador Márcio França pro Canal do Meio, México 70, e Avenida Quarentenário”, explicou Léo Santos. (Confira a relação abaixo)

“Para pavimentar e repavimentar São Vicente precisaríamos de R$ 350 milhões”

Léo Santos explica que uma via de muito movimento como a Rua Jacob Emmerich, por exemplo, o asfalto tem durabilidade de cinco anos. Vias com menos movimento, tem até 10 anos, e toda malha viária de São Vicente tem mais de 15 e 20 anos. “Todo asfalto já passou da validade e o solo é fraco. Então qualquer chuvinho, os buracos começam a abrir. Assim, a cidade toda precisa ser pavimentada”.

O valor (R$ 350 milhões) embora assuste, era impossível de se pensar. “A Prefeitura não tinha créditos. Agora podemos captar recursos para melhorar nossa mobilidade urbana”

“Caminhões de tapar buracos agora podem entrar dentro dos bairros e periferia”

No início do ano passado, a Prefeitura sofreu com a falta de um caminhão apropriado para tapar buracos. “Era um caminhão improvisado, que não dava nem o resultado, nem o visual que desejávamos”. Agora, a Cidade já tem equipamento apropriado e duas equipes trabalhando diariamente, uma na Área Continental e uma na Área Insular, consumindo cerca de 20 toneladas de asfalto por dia.

“Mas, grande parte disso vai para os buracos nos anéis viários, que é por onde mais passam carros, lotações, bicicletas. Agora, com essas ruas pavimentadas, podemos entrar com as máquinas dentro dos bairros e da periferia.

“Precisamos ter competência para gastar esses recursos”

O secretário comemora a vinda de recursos, mas diz que é necessário ter capacidade de gastar. “O esforço até começar a obra passa por várias secretarias, desde Projetos Especiais, Governo, Jurídico, até chegar na nossa. Com a vinda dos recursos, precisamos licitar rápido, autorizar as empresas e cabe a Sedurp acompanhar, fiscalizar e garantir a agilidade e a qualidade do serviço”.

“Temos que resolver os problemas pequenos, mas é o momento da Baixada pensar grande”

Na entrevista ao JV, Léo também falou sobre as obras da Bacia do Catiapoã, a limpeza de canais e das enchentes na Cidade (leia na próxima semana no site do Jornal Vicentino), e comentou a chegada de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. “É um momento único da Baixada, precisamos estar preparados. Temos que fazer as obras pequenas, que é pavimentar, tapar buracos, mas pensar grande, nas grandes obras estruturais, neste momento. É um desafio”.

Ele cita como exemplo, as obras na Entrada de Santos e do Porto, que interferem diretamente na vida dos vicentinos, a chegada do VLT à Área Continental, a reforma da Ponte dos Barreiros, a duplicação da Angelina Pretti e a ligação ao bairro do Humaitá.

Ruas que serão pavimentadas com verba do Dade e Desenvolve sp

Avenida Salgado Filho no Jóquei Clube;

Avenida Minas Gerais, Vila Valença

Rua Frei Gaspar;

Avenida Prestes Maia;

Avenida Castelo Branco e Rua Antonio Pedro de Jesus, ambas na Cidade Náutica,

Narciso Vital de Carvalho, Antonio Elias da Silva, na Nova São Vicente;

Teotônio Vilella, no Parque das Bandeiras;

Caetano Cardamone, Edu Chaves, Joaquim Barbosa dos Santos, no Japuí; Avenida A e Avenida B, no Humaitá;

Coronel Silva Teles, Ofélia Chaves de Meireles, Carijós, Tapuias, no Parque São Vicente;

Rua Salvador, na Vila Fátima;

Rua Nereu Ramos, no Parque Bitaru;

Juarez Távora, na Cidade Náutica.

Recursos próprios

Três ruas do Gleba II e outra do Parque das Bandeiras.

Ministério do Turismo

Sete vias do Jardim Irmã Dolores, na Área Continental