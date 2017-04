No próximo semestre, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) pretende ampliar o número de vagas oferecidas na modalidade Ensino à Distância (EAD). A ideia é que o Governo do Estado ofereça 15 mil vagas em 100 municípios paulistas, incluindo São Vicente e Cubatão.

Quem confirma a informação é o vice-governador Márcio França (PSB), que acumula a chefia da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelas cinco universidades públicas estaduais.

Para França, o incentivo a cursos virtuais é essencial para ampliar o acesso à universidade. “Pelos cursos virtuais da Univesp poderemos construir o caminho para o pleno acesso à universidade de todos os estudantes. Daremos o primeiro passo com a abertura de 15 mil vagas a serem criadas nas cidades mais necessitadas, e São Vicente será incluída nesta etapa. O objetivo é permitir que o aluno faça o curso à distância, com uma aula presencial por mês”, ressaltou o vice-governador. “Muitos jovens acabam desistindo de fazer faculdade pelas dificuldades de se locomoverem até a universidade após um dia cansativo de trabalho, além dos custos elevados do transporte. Vamos começar a virar esse jogo em favor dos estudantes”, completou França, em entrevista ao Jornal Vicentino.

Atualmente, a Univesp conta com 2,5 mil alunos matriculados e com 45 polos instalados, em 25 cidades. O vice-governador adiantou que serão oferecidas vagas para Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Matemática e Pedagogia no segundo semestre. Além disso, em 2018 serão acrescentados também vagas para as áreas de Administração, Contabilidade e Gestão Pública.

Segundo o vice-governador, como as aulas são gravadas em salas de aula das universidades públicas paulistas, a qualidade dos cursos é a mesma daqueles oferecidos na modalidade presencial. Em outras palavras, seguem os moldes do padrão USP, Unesp e Centro Paula Souza.

O Estado está selecionando municípios que tenham Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixos para estabelecer uma parceria. A cidade entra com o prédio de uma escola e um professor que seria treinado para poder ser tutor dos alunos. Como o curso é a distância, os alunos precisariam ir ao polo uma vez a cada 15 dias.

Em São Vicente existe a possibilidade de ser utilizada a sede do antigo projeto Tripulantes do Futuro, que fica localizada na Vila Margarida. Até porque o prédio será cedido pela Prefeitura para o Governo do Estado para a realização de cursos profissionalizantes. A autorização para a cessão foi aprovada recentemente na Câmara Municipal, e o processo está em fase documental.