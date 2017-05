Ele não esconde seu entusiasmo. Também não olha para o relógio quando está trabalhando. E é dessa forma que o secretário de Esportes de São Vicente, Gilson Matos, quer seguir à frente de uma das principais pastas da Administração Municipal. Em pouco mais de quatro meses de trabalho, a Cidade passou de seis para nove equipamentos esportivos. E Gilson quer mais.

O secretário municipal, em entrevista ao Jornal Vicentino, ressaltou que as inúmeras dificuldades encontradas logo no início de sua gestão não foram obstáculo para revitalizar a área esportiva da Primeira Cidade do Brasil. “Encontrei um cenário difícil, com equipamentos esportivos deteriorados. Não quero ficar reclamando, mas não podemos esconder a realidade, onde o governo passado deixou muito a desejar, sobretudo na área de Esportes. Mas com muito trabalho e dedicação, estamos conseguindo avançar já neste início de trabalho”, ressaltou Gilson.

Umas das outras prioridades de Gilson é voltar esforços para a Área Continental de São Vicente. Região essa da cidade que, segundo ele, sempre careceu de mais atenção do poder público. “No que depender de mim, a Área Continental será tratada com carinho. No Jardim Rio Branco já recuperamos o Ginásio Luiz Gonzaga. O local, por exemplo, nunca teve tabelas de basquete. Fizemos uma parceria com uma escola, que doou o material no valor de R$ 10 mil à Secretaria”, explicou ele.

Os olhos do secretário também estão voltados para a recuperação do Ginásio Poliesportivo Dondinho. E ele afirma que já conta com o apoio da esfera estadual para a revitalização de um dos principais equipamentos esportivos da Cidade. “Estamos trabalhando firme, sobretudo contando com o apoio do deputado Caio França, para recuperarmos esse grande ginásio. Até porque, no passado, o Dondinho foi ‘a menina dos olhos’ da Secretaria de Esportes. Precisamos e vamos recuperar esse grande equipamento esportivo de São Vicente”, projetou.

Além da recuperação de antigos equipamentos esportivos, São Vicente ganhou três novas casas para a prática esportiva. No Parque Bitaru, uma área de lazer com gramado sintético, piscina e espaço destinado para aulas de judô já está disponível à população. Enquanto isso, na antiga sede do Jepom, surgiu o Complexo Esportivo Manoel Alves Barreto, o Barretão, onde são desenvolvidas diversas modalidades. Já no Humaitá nasceram dois minicampos de areia, dotados de cerca, iluminação e vestiário.

“Também reativamos as escolinhas, onde hoje atendemos mais de 2 mil crianças em diferentes modalidades, como futsal, vôlei, basquete, handebol, judô e zumba”, explicou o secretário.

Gilson também destaca os eventos realizados por sua secretaria, sempre envoltos de parcerias com a iniciativa privada e associações, a custo zero para os cofres públicos. “Já realizamos a Corrida Noturna, o Passeio Ciclístico, a Caminhada Radical. Foram eventos que não tiveram custo algum à Prefeitura. E continuaremos buscando mais parceria para trazer mais eventos à população”, prometeu.

Entre os próximos eventos municipais está o Futebol Social, uma espécie de Showbol (onde a partida é movimentada, uma vez que bola não sai do campo), atração inclusive que forma seleções para disputas ao redor do mundo. Na agenda esportiva da Cidade, ainda segundo o secretário, também estará o Campeonato Paulista de Boxe Amador, que será realizado no Parque Bitaru.

Com realizações significativas em pouco mais de quatro meses de trabalho, Gilson afirma que tem um sonho: a instalação de uma piscina pública na Área Continental. E afirma que já está dando seus primeiros passos para a concretização desse projeto. “Já temos um projeto desenhado, com área designada no Jardim Rio Branco. Uma local de recreação e prática esportiva na água, com a natação como carro-chefe, que atenderá mais de mil crianças”, afirmou ele, visivelmente empolgado com a possibilidade. “São Vicente terá uma piscina semi-olímpica, com 25 metros de comprimento, coberta e com água aquecida”, completou.

Gilson também ressaltou que a instalação de um equipamento desse porte não é apenas um sonho pessoal, mas de toda secretaria. “Todos estão trabalhando duro para transformar esse grande projeto em realidade. Quero, inclusive, destacar o trabalho do meu secretário-adjunto, José Renato (professor Mosquito), que sempre trabalhou com natação e não está medindo esforços”, salientou. “Dedicação e muito trabalho é a marca da nossa secretaria. Estamos recebendo e atendendo todos com muito carinho e atenção. Chegamos cedo, trabalhamos e não nos preocupamos com a hora de sair”, concluiu.