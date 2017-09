O grupo que debaterá o futuro de São Vicente e buscará estratégias para o desenvolvimento da Cidade já está formado. Na noite de terça-feira (26), o prefeito Pedro Gouvêa empossou os membros da sociedade vicentina que integrarão a Comissão Técnica de Revisão do Plano Diretor (Coplad) de São Vicente.

Inicialmente, estavam previstos 18 membros para a comissão. Gouvêa, no entanto, anunciou que deverá aumentar o número de cadeiras, a fim de ampliar a discussão. “O importante é a representatividade. O cidadão deve compreender que ele pode e deve ser ouvido neste processo de debate”.

Diversos segmentos da sociedade estarão representados no Coplad, que debaterá sobre quatro aspectos principais: físicos (incluindo discussões sobre geografia e meio ambiente); urbanísticos (infraestrutura e saneamento, habitação, mobilidade urbana); econômicos (economia, finanças e mercado de trabalho); sociais (demografia, educação, saúde e segurança pública).

A Secretaria de Assuntos Jurídicos (Sejur) presidirá os trabalhos. Dentre as competências da função, estão a organização das pautas das reuniões, convocação de membros, cumprimento das deliberações da comissão, entre outros. Já a Secretaria de Projetos Especiais (Sepes) será a secretaria-executiva do Coplad.

“O atual plano diretor está defasado. É fundamental que São Vicente promova essa discussão para saber para onde está caminhando”, comenta o secretário de Projetos Especiais, Adão Ribeiro. Até o final do ano, o Coplad deve concentrar as discussões no desempenho recente da Cidade. “A partir daí, faremos um diagnóstico sobre os últimos anos, que servirá como pauta para planejar o amanhã”, complementa.

O atual plano diretor de São Vicente data de 1999. A revisão é fundamental, por exemplo, para apontar a vocação do Município. Neste contexto, serão convocadas audiências públicas, a fim de que toda a sociedade possa ser ouvida. Além disso, secretarias municipais estratégicas e entidades representativas de diversos segmentos têm pauta cativa na comissão.