A população de São Vicente tem agora um novo canal de comunicação com a Prefeitura. Já está em funcionamento no Paço a Ouvidoria Municipal, espaço destinado a críticas, sugestões, elogios, reclamações e solicitação de serviços do Município como, por exemplo, a poda de árvores e a troca de lâmpadas da iluminação pública.

O serviço também pode ser acessado por meio telefônico (162) ou virtual (www.saovicente.sp.gov.br). Na prática, a Ouvidoria serve como um intermediário entre os munícipes e a Administração Municipal.

Um dos intuitos do serviço é oferecer respostas rápidas à população. Por isso, depois de contatados, os atendentes encaminham as mensagens para as secretarias responsáveis. A intenção é que o primeiro retorno ao cidadão seja dado em aproximadamente 24 horas após o contato.

Segundo o secretário-adjunto de Governo, Leandro Matsumota, o mais importante desse mecanismo é a “transparência de ambos os lados e a participação popular. Através desse recurso a população ficará cada vez mais inteirada com o que acontece na Cidade, além de contribuir para melhorias”.

Como entrar em contato?

O munícipe tem várias oportunidades de acionar a Prefeitura pela ouvidoria. Primeiramente, dirigindo-se pessoalmente à sede física do serviço, na Prefeitura, localizada na Rua Frei Gaspar, 384 – Centro. O horário de funcionamento é das 9 às 18h. Por telefone, além do 162, as ligações podem ser feitas para o 3579-1406 ou para o 3579-1367. Já no site do Município, é possível acessar um ícone na barra de ferramentas, na parte superior da página.