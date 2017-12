São Vicente conta, desde ontem (4), com uma nova unidade de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).

Localizado na Praça da Bandeira, 15, 1º andar, Centro, o novo posto tem infraestrutura moderna, novos equipamentos e mobiliário, comunicação visual facilitadora, condições de acessibilidade, pagamento de taxas com cartão de débito, entre outros benefícios.

A nova unidade vai atender de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e oferecerá todos os serviços de trânsito relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos. O emplacamento de veículos continua sendo feito na rua General Etchegoyen, 40, Catiapoa.

Entre as melhorias, vale destacar a prova teórica eletrônica para os candidatos à primeira habilitação. Os exames teóricos serão realizados em computadores, com a divulgação do resultado na hora.

Por meio do portal www.detran.sp.gov.br ou pelo aplicativo para celulares e tablets, disponível para Android e iOS, o candidato pode treinar para a prova teórica com um simulado que contém perguntas reais do banco de questões utilizado para o exame.