A partir do próximo domingo (30), o Gonzaguinha se transformará em um grande centro de recreação comunitária. Isso porque o Município adotou o programa Ruas de Lazer, que interditará um trecho da orla vicentina para que a população possa desfrutar de momentos de diversão, entretenimento e distração.

Já adotada em outras cidades, a medida foi discutida e aprovada em duas votações na Câmara. Segundo a lei municipal, inicialmente as Ruas de Lazer serão realizadas no último domingo de cada mês, das 8 às 13 horas, na Avenida Antônio Rodrigues, no Gonzaguinha.

Desse modo, o tráfego de veículos ficará proibido no sentido Itararé, no trecho compreendido entre a Praça Heróis de 32 e a Rua Onze de Junho, no Gonzaguinha. Recomenda-se aos motoristas que não deixem veículos estacionados no trecho na área a partir da madrugada de domingo. Os motoristas que quiserem seguir em direção à Praia do Itararé terão como alternativas a Avenida Presidente Wilson ou a Linha Amarela.

Para viabilizar as atividades comunitárias, agentes da Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans) atuarão no local, garantindo a fluidez do tráfego no sentido contrário e assegurando a interdição do trecho das Ruas de Lazer. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM) também foram acionadas, a fim de gerar maior segurança aos munícipes. A Secretária de Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp) também estará com fiscais no trecho, para fiscalizar e coibir a ação de vendedores ilegais.

O Ruas de Lazer ainda está em uma fase piloto, podendo ser ampliada futuramente. A Secretaria da Cultura (Secult), inclusive, já propôs que outras vias no Município sejam contempladas, tanto na Área Continental como na região insular.