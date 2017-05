Nesta terça-feira, a partir das 9 horas, acontece a inauguração da nova sede do Posto do Atendimento ao Trabalhador, da Área Insular, em São Vicente. O equipamento foi transferido para a Avenida Capitão Mor Aguiar, 695 – Centro (onde funcionava o Procon).

Segundo o secretário do Trabalho de São Vicente, Jorge Luiz Soares, o novo espaço será mais amplo e com maior estrutura para receber aqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. O PAT estava funcionando em uma sala no Paço Municipal.

“Por dia passam 300 pessoas por esta unidade do PAT. Com as novas instalações, daremos mais comodidade, teremos um espaço para triagem e daremos mais agilidade aos atendimentos”, explicou o secretário.

Outra novidade é que o número de ofertas oferecidas pelo PAT deve aumentar. O secretário diz que está aumentando a equipe de captação para atrair novas empresas para utilizarem o PAT na hora de recrutar novos funcionários. A idéia também é fazer visita in loco nas empresas. “Vamos disponibilizar no PAT uma sala para que o empregador possa realizar etapas do processo seletivo de sua empresa, diminuindo seus custos”.

Vale lembrar que São Vicente também tem um PAT na Área Continental, que fica na Subprefeitura de São Vicente (Av. Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco) e atende cerca de 120 pessoas por dia.

MAIS PROGRAMAÇÃO

Ainda como parte das atividades em comemoração a Semana do Trabalho, São Vicente vai sediar o Encontro Regional do Banco do Povo Paulista, no dia 3. A partir das 14 horas, o Salão Nobre da Prefeitura Municipal vai receber representantes do programa nas nove cidades da Baixada Santista que vão discutir melhorias no atendimento aos clientes que solicitam o microcrédito e traçar estratégias para tornar o programa mais atrativo.

O secretário Jorge Luiz Soares pretende, inclusive, utilizar o novo PAT para atrair mais pessoas para conhecerem o Banco do Povo e o MEI.

O Lançamento do Programa Time do Emprego acontece no dia 4, às 9 horas, na Associação Comercial e Empresarial de São Vicente (Rua Jacob Emmerich, 1238 – Parque Bitaru). Os cem inscritos vão participar de uma aula inaugural e assinar o termo de adesão ao programa.

Para finalizar a Semana, o plenário da Câmara Municipal receberá, no dia 5, a partir das 9 horas, o Encontro do Trabalhador, ciclo de palestras sobre os temas: “Previdência Social”, “Empreendedorismo para vencer a crise” e “Economia Solidária”. O evento contará com exposição de quadros e a apresentação da orquestra jovem “Sou Músico”, projeto do SEST SENAT São Vicente.