Visando aumentar o alcance e a arrecadação de doações para a Campanha do Agasalho 2017, representantes das nove cidades da Baixada Santista estiveram reunidos nesta quarta (12), no Centro de Convenções de Itanhaém, para a realização do Bazar Solidário metropolino.

São Vicente participou da programação e obteve sucesso de vendas. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Gouvêa, presente no evento, agradeceu as peças doadas pelos comerciantes e munícipes, levadas ao bazar. “Essa é mais uma etapa da Campanha do Agasalho e estamos muito felizes em poder participar. É incrível poder participar dessa causa que é tão nobre e tão especial e assim poder agasalhar a Baixada inteira”.

Cada Fundo Social das cidades da Baixada Santista comercializou suas peças, cujos preços variavam de R$ 5 a R$ 10 reais. Toda a verba adquirida com a venda desses produtos – e mais o valor do ingresso cobrado por pessoa para o evento – será revertida para a compra de cobertores.

Para o técnico regional do Fundo Social do Estado de São Paulo (Fussesp), Jefferson Fróes, o mais importante não é a quantidade de agasalhos arrecadados, mas sim a qualidade. “O Governo do Estado por meio do Fundo Social de Solidariedade contribui com doações, com as caixas para arrecadações e todo o material de divulgação. Entendemos que é um trabalho de parceria dos nove municípios juntamente com a nossa presidente Lu Alckmin que incentiva e dá todo o apoio a tudo que vem para somar e ajudar as pessoas” explica.