Uma das mais conhecidas e vitoriosas corredoras da Baixada Santista, Maria dos Remédios de Castro, morreu, por volta das 12h30 desta quarta-feira, no Hospital São Lucas, em Santos. Atualmente, ela era chefe de departamento da Secretaria de Esportes (Sespor) de São Vicente.

Formada em Educação Física pela Unimes, a atleta de 52 anos acumulou em sua vida esportiva diversos títulos no pedestrianismo.

No domingo passado (6), foi homenageada com a “Corrida do Trabalhador – Maria dos Remédios”, realizada na Praia do Itararé, prova que arrecadou quase uma tonelada de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente.

Trajetória – Nascida em São Luís (MA) e radicada em São Vicente, Maria dos Remédios começou a correr aos 22 anos. Inicialmente, dividia o esporte com atividades que lhe garantiam remuneração. Neste contexto, foi babá, massagista, passadeira de roupas e empregada doméstica. Apaixonada pelo esporte conseguiu patrocinadores e, com muito esforço, concluiu a faculdade de Educação Física.

Os resultados positivos na carreira de atleta confirmavam a vocação. Conquistou seis vezes o Campeonato Santista de Pedestrianismo. Em 2012, alcançou aquilo que ela própria considerou o auge da carreira: medalha de ouro na Meia Maratona A Tribuna – Praia Grande. Na ocasião, aos 43 anos, chegou a declarar. “Agora, sim, me considero uma atleta de elite. Até então, não conseguia me ver dessa forma”.

Pouco antes, chegou a ficar um ano afastada dos treinamentos, depois de ter cistos no ovário e um mioma no útero. Evitava tocar no assunto, mesmo após ter superado a doença. “Não gosto de pensar nisso. Prefiro focar nas coisas boas”. Dentre essas práticas positivas, estava um projeto de aula de dança pública para mulheres. As atividades semanais ocorriam na Praça Tom Jobim.

Maria dos Remédios, a mulher que viveu 12 anos na roça maranhense, era casada e morava no Gonzaguinha. Morreu aos 52 anos, deixando uma imagem vibrante de superação e força. “Venceu obstáculos da vida com o mesmo vigor que venceu tantas provas na carreira”, comentou o prefeito Pedro Gouvêa. Uma biópsia deverá apontar a causa da morte. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.