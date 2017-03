Uma boa notícia para os defensores dos animais. A comercialização e a queima de fogos de artifício ruidosos estão proibidas em São Vicente.

O prefeito Pedro Gouvêa sancionou no sábado (18) e publicou a Lei Nº 355-A, de autoria do vereador Gustavo Palmieri, que proíbe a “comercialização, uso e queima de fogos de artifício, busca-pé, morteiros e demais fogos ruidosos no Município”. A vigência da nova medida é imediata.

Quem descumprir a lei terá de arcar com multa de R$ 400, podendo dobrar em caso de reincidência. A medida não inclui fogos de artifício de efeitos visuais, desde que comercializados em estabelecimentos credenciados nesse ramo de atividade.

A fiscalização da comercialização destes produtos ficará a cargo da Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp) e a queima de fogos ficará na mira da Guarda Civil Municipal (GCM), que atende pelo 199.

Para o prefeito Pedro Gouvêa, “muitos munícipes solicitavam uma regulamentação nesse sentido, já que animais sofrem com o barulho. Também temos idosos no Município, doentes acamados e outras pessoas que são prejudicadas”.

Segundo o autor do projeto aprovado na Câmara em duas votações, não são apenas os animais que serão beneficiados com a restrição. “É um grande avanço não apenas na proteção animal. É um avanço na legislação municipal”, resume Palmieri.

ANIMAIS EM VANS

A lei que disciplina o transporte de animais nas lotações de São Vicente, também foi sancionada e foi criada para atender os proprietários que necessitam transportar os bichos para atendimento veterinário. A iniciativa prevê alguns critérios.

O animais precisa ter até 10 quilos, precisa estar acondicionado dentro de uma caixa ou bolsa de transporte e o cobrador ou motorista precisa ser avisado que o animal será transportado.