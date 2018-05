São Vicente adotou um esquema especial de racionamento de combustíveis para garantir os serviços essenciais no Município. As medidas devem ser mantidas enquanto perdurar a paralisação dos caminhoneiros. A orientação é priorizar atendimentos como os do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), abastecimento de merenda escolar e rondas da Guarda Civil Municipal (GCM), que prosseguem normalmente na Cidade. Também não houve alteração na limpeza urbana e nem nos atendimentos do Hospital Municipal.

O prefeito Pedro Gouvêa realizou reunião sobre o tema com o seu secretariado nesta sexta-feira (25), no Salão Nobre. “Todos os serviços que a Prefeitura oferece são importantes, todas as secretarias têm uma atuação relevante, mas, neste momento, temos de priorizar o que é de urgência e emergência. O momento exige responsabilidade e cautela, e é dentro dessas características que iremos proceder”.

A Secretaria de Trânsito e Transportes tem a responsabilidade de gerenciar o abastecimento da frota municipal. A orientação é para queas demais pastas contribuam com a racionalização de combustíveis, otimizando serviços, reduzindo viagens, remarcando agendas e suspendendo eventos.

Por este motivo, a Ação de Cidadania, agendada para este sábado (26), no Samaritá, foi suspensa. Uma nova data para a programação será anunciada nas próximas semanas. A Rua de Lazer, na orla do Gonzaguinha, está confirmada para este domingo (27), das 9 às 13h.

Saúde - Na saúde, o Hospital Municipal e o SAMU seguem atendendo normalmente. O mesmo ocorre com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que mantiveram os serviços, apesar de atrasos pontuais nas consultas em decorrência da dificuldade de chegada de funcionários e pacientes que dependem de transporte público.

Há, no entanto, mudanças em outros serviços da Secretaria de Saúde (Sesau), como a ação de vacinação contra Influenza para os acamados, que estava prevista para este fim de semana e será adiada. Os pacientes em questão estão sendo avisados do adiamento por telefone.

A Sesau informa ainda que registra dificuldades no cumprimento do horário de chegada com pacientes em hospitais de São Paulo e Interior, para realização de tratamento fora do domicílio. Isso porque muitas rodovias de acesso estão parcialmente bloqueadas, dificultando a passagem dos veículos. Por precaução, a Sesau cancelou algumas viagens de longa distância.

Transporte municipal – De acordo com a Setrans, as lotações mantêm o serviço no Município. Fora do período de pico, no entanto, a Cooperlotação informa que trabalha com 40% de redução da frota.

A Secretaria da Educação (Seduc) informa que as aulas estão mantidas na Cidade. Porém, alguns funcionários tiveram dificuldades para chegar às escolas e creches, resultando contratempos pontuais em alguns estabelecimentos.

Também nesta sexta-feira, o prefeito Pedro Gouvêa esteve reunido com representantes das polícias Militar e Civil no Município, bem como do Corpo dos Bombeiros. Nas conversas, ficou firmado um apoio entre as partes, garantindo o abastecimento das viaturas destas corporações.