A Secretaria de Saúde de São Vicente (Sesau) recebeu uma nova viatura do Samu, com capacidade para salvamento avançado de vidas. A nova unidade móvel UTI difere por alguns equipamentos. A ambulância de tratamento intensivo possui monitor cardíaco, ventilador mecânico, oxímetro de pulso, mochilas para atendimento e GPS que agiliza o atendimento dos chamados e é usada para casos graves, pacientes com parada cardíaca, transferência de pacientes e acidentes de trânsito graves.

O diretor hospitalar de urgência e emergência, Anderson Galdo Rodrigues explica que a aquisição da nova ambulância é proveniente do repasse do Governo Federal que vem para que a cada cinco anos as unidades sejam renovadas. Ele acrescenta que a antiga unidade de UTI será mantida, para atender em eventuais reparos dos demais veículos da frota.

Anderson também comentou sobre a importância de ter sempre uma ambulância de UTI. “Temos uma demanda muito grande de atendimentos e é importante manter nossa frota de ambulâncias atualizada”.

A Cidade possui ao todo seis ambulâncias: cinco unidades de atendimento básico e uma de atendimento avançado. O SAMU possui três bases a da Cidade Náutica, que concentra duas unidades básicas e uma UTI; no Itararé, com uma ambulância de atendimento básico, e na Área Continental, com duas unidades básicas.