Munícipes e turistas terão mais segurança em São Vicente a partir de agora. Isso porque cerca de 300 policiais militares foram deslocados da Capital e Interior para atuarem em diversos pontos da Cidade durante a Operação Verão 2016/2017, que foi oficialmente lançada ontem (19) e segue até o dia 4 de fevereiro.

Para o prefeito Luís Cláudio Bili trata-se de uma ação de grande valor para o Município, uma vez que o efetivo de policiais será duplicado durante o período de dezembro a fevereiro. “Para nós, cidadãos vicentinos, com todo respeito aos oficiais que já fazem um bom trabalho no Município, esse efetivo é de grande valor. O número de policiais praticamente duplica e é até uma pena que esse reforço seja apenas por um período do ano. Gostaríamos que essa operação durasse o ano inteiro, mas, de qualquer forma, é com grande alegria que recebemos esse aumento de efetivo, protegendo ainda mais a nossa população e os turistas”, afirmou.

A subcomandante do 39º Batalhão da Polícia Militar, Rita de Cássia Diniz, também salientou a importância da Operação Verão na Primeira Cidade do Brasil. “A Operação é de extrema importância, pois, assim como aumenta a quantidade de pessoas na Cidade, também cresce o número de infratores da lei. Eles sempre buscam uma oportunidade de agir. São mais pessoas que trazem seus bens de valor nesse período do ano, o que atrai a atenção dos criminosos”, ressaltou.

A ação de reforço da Polícia Militar também contará com o auxílio da Guarda Civil Municipal de São Vicente. A GCM reforçará o patrulhamento no Município, com maior atenção na orla da praia e Centro da Cidade com utilização de armas de condutividade elétrica enviadas pelo Ministério da Justiça.

Também será deslocada uma equipe, com seis guardas, para atuar em ronda ostensiva no Centro da Cidade, além de mais dois com a ronda de bicicleta. Já as equipes Rotam, Canil, Ambiental e a van de monitoramento terão atenção especialmente voltada às praias, conforme explica o comandante da GCM, Marcelo de Paula Lima. “Sem esse reforço da Polícia Militar seria impossível fazermos toda a segurança do Município, uma vez que durante a alta temporada a nossa população chega a triplicar. Em um primeiro momento iremos auxiliar a PM no Centro da Cidade, fiscalizando os comércios irregulares. Também iremos atuar na orla da praia durante esse período e, após a transição de governo, conversaremos com o prefeito eleito para ampliarmos ainda mais as nossas ações no Município”, concluiu