A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, conhecida como vírus Influenza , terá sua maior data de mobilização, neste sábado (12), em todo Brasil.

Até 1º de junho, idosos a partir dos 60 anos e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, profissionais da área da saúde, professores de rede pública, povos indígenas, gestantes, puérperas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com doenças crônicas, como diabetes, e outras condições clínicas especiais.

Neste último caso, deve-se apresentar uma prescrição médica no posto de saúde, enquanto os pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar os postos de saúde em que estão registrados, sem necessidade de receita.

As pessoas que não fazem parte do grupo e já querem vacinar terão que ir a uma clínica particular. O preço varia de R$ 100 a R$ 200. Confira os locais de vacinação em São Vicente. Vinte e quatro postos fixos atenderão neste dia, das 8h às 17h e de segunda a sexta, das 9 às 15h30.

1-ESF Humaitá I e II – Rua Alfredo das Neves, s/n – Humaitá – tel: 3406-2870

2-UBS Catiapoã – Av. Pérsio de Queiroz Filho, 733/734 – Catiapoã – tel: 3467-2887

3-UBS Central – Avenida Antônio Emmerich, 509 – Vila Mello – tel: 3469-8984

4-ESF Japuí – Avenida Tupiniquins, s/n – Japuí – tel: 3567-1344

5-UBS Jardim Guassu – Rua Lagarto, 101 – Jardim Guassu – tel: 3561-2004

6-UBS/ESF JIP – Rua Roberto Koch, 584 – Jóquei Clube – tel: 3464-2533

7-ESF Jardim Rio Branco I – Rua Antônio Riscalla Husne, 1.760 – Jardim Rio Branco – tel: 3566-2773

8-ESF Jardim Rio Branco II e III – Rua Eduardo Cação, s/n – Jardim Rio Branco – tel:3566-1188 / 3566-3595

9-UBS Náutica III – Rua Nicolau Patrício Moreira, 225 – Cidade Náutica – tel: 3463-8266

10-UBS/ESF Parque Bitaru – Praça Infante Dom Henrique, s/n – Parque Bitaru – tel: 3467-1757

11-UBS/ESF Parque das Bandeiras – Praça Dario Aredes Lacerda, 70 Loja 11– Parque das Bandeiras – tel: 3566-2163

12-ESF Parque Continental – Avenida Central, 940 – Parque Continental – tel: 3564-1424

13-UBS Parque São Vicente – Praça Dom Pedro I, s/n – Parque São Vicente– tel: 3464-1565

14-UBS/EACS Pompeba – Rua Antonio da Costa, s/n – Pompeba– tel: 3464-1815

15-UBS/ESF Ponte Nova e Quarentenario – Rua Salvador, 40 – Vila Ponte Nova – tel: 3566-1155

16-UBS/ ESF Praça Vitória – Praça Vitória, s/n – Vila Voturuá – 11380-410 – tel: 3561-1042

17-UBS /ESF Samaritá – Rua Sergipe, 70 – Samaritá – 11345-050 – tel: 3566-1544

18-UBS/ ESF Sambaiatuba – Praça Dom Bosco, s/n – 11365-180 – Jóquei Clube – tel: 3463-8727

19-ESF Saquaré – NO DIA D fechada e a vacinação será na Creche Tio José – Rua Oito, 240 – México 70 – Rua do Meio, s/n – Vila Margarida – tel: 3464-0550

20-UBS/ EACS Tancredo Neves -Rua Luiz Meirelles Araújo, s/n – 11350-560 – Tancredo Neves – tel: 3464-1262

21-UBS Vila Margarida – Rua Polydorio de Oliveira Bittencourt , 299 – 11330-570 – Vila Margarida – tel: 3463-2324

22-ESF Gleba II – Avenida Dr. Celso Santos, 510 – 11346-250 – Parque das Bandeiras – tel: 3566-2456

23-ESF Rio Negro – Rua E, 110 – Jardim Rio Negro – 11347-430 – tel: 3566-8321

24- ESF Vila Ema -Rua Eliseu Almeida Melo, 10 – 11345-350 – Vila Ema – tel: 3566-4219

O município possui ainda, mais quatro postos volantes. Posto Itararé (praia), Supermercado Extra (Avenida Presidente Wilson, 903), Shopping Brisamar (Rua Frei Gaspar, 365 – Centro) e Sítio Acaraú (Associação de Moradores – ao lado do Bar do Jorge).

A UBS Saquaré não estará aberta, a vacinação nessa região ocorrerá na Creche Tio José, sito a Rua Mil Quinhentos e Trinta e Três – Vila Margarida– São Vicente.