Tratar a cultura de forma metropolitana, com intercâmbio por meio de um cadastro único das nove cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista para a realização e divulgação de atrações, bandas e grupos culturais desenvolvidos nos municípios. Este foi um dos assuntos discutidos na manhã de ontem (8), durante reunião realizada no Salão Nobre da Prefeitura de São Vicente, com a presença de secretários municipais de Cultura e representantes da AGEM (Agência Metropolitana).

O convite partiu do secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, que, dando as boas vindas aos demais secretários e representantes de cultura dos municípios da Baixada, deixou clara a intenção do prefeito Pedro Gouvêa de incentivar e fomentar a cultura regional. “Dei essa ideia de começarmos por aqui, pois São Vicente vem retomando a sua origem de pioneirismo em fomento à cultura”, completou Lopez.

Dentro desse contexto, São Vicente se mostrou uma das mais avançadas, com um plano de cultura finalizado. Veio da Cidade também a primeira proposta a ser pautada na próxima reunião da câmara temática. A ideia consiste em um portal eletrônico que comporte por meio de links e conteúdo informativo todas as atrações culturais em destaque na região.

Ainda segundo a proposta, além do acesso por meio de um aplicativo e site, a população terá acesso a estas informações por meio de totens eletrônicos que serão distribuídos em toda a região metropolitana, em especial nos 27 museus espalhados pela região e em pontos turísticos de grande movimentação.

A proposta será apresentada pelo secretário de Cultura, Fabio Lopez; pelo secretário adjunto de Cultura, Paulo Costa, e pelo diretor de Cultura, Marcos Braga, na próxima reunião da câmara temática, agendada para 8 de março em Praia Grande, próximo município a sediar o encontro cultural metropolitano.

O secretário adjunto de cultura de São Vicente, Paulo Costa, salientou a importância dos totens como um link de divulgação das atividades culturais em toda a região.

Além dos representantes vicentinos, participaram o secretário de Cultura de Santos, Fábio Nunes (Professor Fabião); o secretário de Cultura de Praia Grande, Esmeraldo dos Santos; o secretário de Cultura, Turismo e Esportes de Peruíbe; Eduardo Monteiro Ribas; os representantes da AGEM, Fabio Gomes e Claudio Fernandes; os membros do CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista), Julio Penin e Ariel Alex; além de Rodrigo Zanela, representando a Cidade de Itanhaém, Ricardo Vasconcelos, de Cubatão, e Geraldo Rodrigues, de Bertioga.