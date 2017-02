A Liga Carnavalesca de Blocos e Bandas de São Vicente preparou uma extensa programação de blocos e bandas que irão animar os foliões no feriado prolongado de Carnaval. O circuito de blocos e bandas tem o apoio da Prefeitura de São Vicente. A expectativa da Liga Carnavalesca de Blocos e Bandas Vicentina (LCBBV) é que mais de 180 mil foliões brinquem o Carnaval neste feriado prolongado. Para mais informações, os interessados podem ligar para (13) 99713 1213 .

Confira abaixo a programação da folia em São Vicente, que começa nesta sexta-feira (24) e vai até a próxima terça-feira (28).

Sexta Feira (24/02):



BANDA 100% NÁUTICA

Concentração a partir das 17h

Local: Praça Adalberto Panzan – Cidade Náutica



BANDA DA UNÇÃO

Concentração a partir das 18h30hs

Local: Rua Antonio Pacifico – Humaitá



BANDA ALGO MAIS

Concentração a partir das 16hs

Local: Praça Tom Jobim – Gonzaguinha



BANDA TIA CLEO

Concentração das 18 às 22hs

Local: Rua Blumenau, em frente ao nº 125 – Catiapoã



BANDA R.9 – JARDIM RIO BRANCO

Concentração das 19h à meia noite

Local: Rua Ibraim Abdala Set El Banat esquina com Rua Dezoito – Jardim Rio Branco



BANDA CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Concentração das 15 às 19h

Local: Praça Vinte e Dois de Janeiro



Sábado (25/02) – Concentrações



BANDA DO MÉXICO

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Alcides Alves de Carvalho – Vila Margarida



BANDA UNIAO DA ILHA

Concentração a partir das 18h

Local: Rua João Serrano esquina com a Rua Marques de São Vicente – Parque Bitaru



BANDA GARI GANDAIA

Concentração às 18h

Local: Rua Piquerobi c/ Rua Alcides de Araujo – Catiapoã



BANDA GDG HUMAITÁ

Concentração às 18h

Local: Rua Maria Rocco, 76 – Humaitá



BANDA CHEGA MALCRIADA

Concentração das 16 às 22h

Local: Dique do Piçarro, em frente ao nº 19 – Vila Fátima





Domingo (26/02) – Concentrações



BLOCO BA-BAHIANAS SEM TABOLEIRO

Concentração a partir das 10hs

Local: Praça Vinte e Dois de Janeiro



BANDA CRUZ DE MALTA

Concentração a partir das 14h30

Local: Rua Graciliano Ramos com Sacadura Cabral – Jóquei Clube



BANDA FOGÃO NERVOSO

Concentração a partir das 18h

Local: Av. Dr. José Singer – Humaitá



BANDA VERMELHO E BRANCO

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Alexandria com a Rua Panaro Vila Margarida



BANDA DA GUARANY

Concentração das 15 às 22 h

Local: Rua Cel. Silva Telles com Rua Guarany – Parque São Vicente



BANDA RESSACA DA MARQUES

Concentração das 15 às 22hs

Local: Rua Marques de São Vicente com rua João Serrano – Parque Bitaru



BATEU FOLIA

Local: Rua Antonio de Moura Andrade com Rua Dominicana e Rua Equador – Vila Fátima



BANDA DOS JEITOSOS

Das 10 às 22h

Local Início da Av. Jequié – Jardim Rio Negro



BANDA FORÇA JÓQUEI

das 13 às 22h

Local: Rua Fernando Ferrari esquina com a Rua Carijós – Jóquei Clube



BANDA PRIMOS UNIDOS

das 16 às 22 h

Local: Rua Sinhá Junqueira com Rua Leonor Mendes de Barros – Vila São Jorge



Segunda – Feira (27/02)



BANDA THE BEST

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Panaro com Rua Mascarenha de Morais – Vila Margarida



BANDA NOVA CATARINA

Concentração a partir das 14h30

Local: Av. Vereador Lourival Moreira do Amaral com a Rua Carlos Gomes – Parque São Vicente



BANDA UNIDOS DO TREVO

Concentração a partir das 15h30

Local: Avenida Brasil, 655 – Vila Margarida



BANDA PRAÇA 12 – HUMAITÁ

Concentração a partir das 16h

Local: Praça Doze – Humaitá



BANDA O BICHO PEGOU

Concentração a partir das 16h

Local: Praça Tom Jobim – Gonzaguinha



BLOCO DOS FEIOS

Concentração a partir das 14h

Local : Esquina da rua 7 com rua 2 – Jardim Rio Branco



BANDA DEU ONDA

das 14 às 22h

Local: Praça Heróis de 32 – Gonzaguinha



BANDA PONTINHA

das 15 às 22h

Local: Rua Vereador Jose Vicente de Barros, 586 – Vila Margarida



Terça-feira (28/02)





BANDA GALOUCURA

Concentração a partir das 15hs

Local: Av. Pérsio de Queiroz Filho, 1160 – Catiapoã



BANDA TA LIBÂNIA

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Prof. Yolanda Conte, próximo à escola Lucio Martins – Vila Margarida



BLOCO DO SAPO

Concentração a partir das 16h

Local: Praça Cento e Cinquenta e Oito no Humaitá



BANDA 100% POMPEBA

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Franklin Clasen de Moura – Jardim Pompeba

BANDA VIP-X

Concentração a partir das 15h

Local: Praça Tom Jobim – Centro



BANDA DO FREI

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Américo Brasiliense esquina com Rua Frei Gaspar – Centro



BANDA TONY COUNTRY

Contratação a partir das 15h

Local: Rua do Piçarro, 220 – Vila Fátima



BANDA VAI Q VIRA

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Alferes Germano esquina com Guilherme Raposo de Almeida – Cidade Náutica



BANDA CENTRAL FOLIA

Concentração a partir das 15h

Local: Rua Maria Rocco entre ruas Dois e Trinta e Quatro– Humaitá



BLOCO FURACÃO RIO NEGRO

Concentração a partir das 17h

Local: Avenida Jequié – ponto de referência Pizzaria Abalou



BANDA FAMILIA DO TELEFÉRICO – ITARARÉ

24, 25, 26, 27 e 28/02

Local: Quiosques do Teleférico – Praia do Itararé



BLOCO DELIRUS – PQ. DAS BANDEIRAS

de 24/02 a 28/02