A comunidade católica está em festa para celebrar Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e em São Vicente não está sendo diferente. Dessa vez o momento é ainda mais especial, porque trata-se de um ano jubilar, que marca os 300 anos do aparecimento da imagem na rede dos pescadores no Rio Paraíba do Sul.

Para marcar esta data, neste domingo, o Padre Renan, pároco da Igreja Matriz, presidirá a missa de abertura da festa na Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Japuí (Rua Joaquim Campos, 107), a partir das 9 horas. Já na segunda-feira, dia 9, primeiro dia do Triduo, o padre Cláudio Scheres presidirá a missa, a partir das 19h30, e fará benção aos idosos.

No dia 10, o segundo dia do Tríduo, será a vez do padre Alexander Marques da Sival, que fará a benção com a água. E no dia 11, terceiro dia do Triduo, o Padre Rafael estará no mesmo horário, fazendo também a benção da carteira de trabalho.

Já no dia 12, dia da Padroeira, terá ofício de Nossa Senhora, às 8 horas, na Capela. A partir das 15h30, uma grandiosa procissão marcará a festa da Padroeira saindo da Igreja Matriz em direção a Capela Nossa Senhora Aparecida com todos os devotos. Às 17 horas, será realizada uma missa campal em frente à Capela do Japuí, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Tarcísio Scaramussa, seguida de teatro de jovens. Neste dia o bispo abençoará a Igreja que passou por grandes reformas para marcar esta data importante para a fé católica. A igreja Matriz terá duas missas: 8h e 19h