A Prefeitura de São Vicente irá realizar um processo seletivo interno para promoção de diretores, assistentes de direção e coordenadores pedagógicos na rede municipal de ensino. O edital de contratação de empresa para a realização do certame foi publicado na terça-feira (14), sendo que o pregão presencial está marcado para 29 de novembro. A expectativa da Prefeitura é a de que o procedimento esteja finalizado em março de 2018.

A novidade foi apresentada pela Administração Municipal ao Sindicato dos Trabalhadores no Magistério e na Educação Municipal de São Vicente (Sintramem-SV), em reunião realizada no Paço Municipal. A entidade sindical procurou a Prefeitura para apresentar a pauta de reivindicações da categoria, e foi recebida pelo prefeito Pedro Gouvêa; pela secretária de Educação, Eugênia Marcondes; pelo secretário de Governo, Jefferson Teixeira; e pelo secretário de Administração, Roberto Quevedo.

“Esse processo seletivo para diretores, assistentes e coordenadores é uma das reivindicações mais antigas da categoria. A mudança vai gerar uma valorização dos servidores e permitirá aos educadores uma carreira dentro do magistério”, comentou o prefeito Pedro Gouvêa.

Além deste anúncio, a reunião também serviu para que outros assuntos relacionados aos educadores de São Vicente fossem discutidos, como a promoção dos servidores por desempenho. A Prefeitura se comprometeu a publicar ainda no mês de novembro um decreto de valorização dos educadores por títulos (pós-graduação, mestrado e doutorado), dentro do Estatuto do Magistério. O documento oficial ainda está em elaboração e trará os detalhes e prazos para que a proposta entre em vigor.

Outras questões – O Sintramem-SV solicitou, ainda, a discussão de uma possível reforma do Estatuto do Magistério. Esse debate será realizado juntamente à Seduc, Sead e à categoria. Também ficou definido que será criado um grupo para discussão do bônus dos educadores e possíveis indicadores adotados para este fim.

Outra novidade confirmada pela Prefeitura no encontro foi a regulamentação do quadro permanente dos professores de Educação Física, Artes e diretores de escola. O tom da conversa foi positivo para a categoria, de acordo com o presidente do Sintramem-SV, Roberto Cicarelli.

“Nós temos uma pauta de reivindicações do sindicato, que foi apresentada à Prefeitura. Os assuntos foram debatidos e atendidos. São importantes passos para que, no começo do ano que vem, possamos voltar a falar na pauta econômica”, justifica.