A Câmara de São Vicente aprovou o projeto de Resolução do vereador Esdras Nascimento (PSB) para abertura de uma CEV (Comissão Especial de Vereadores) que irá debater a regulamentação dos aplicativos de transporte como Uber e Cabify, entre outros.

A Comissão, que será presidida por Esdras, irá tratar da viabilidade ou não da regulamentação do serviço de aplicativos de transporte particular na cidade, que já se encontra em pleno funcionamento, porém sem qualquer fiscalização ou receita fiscal para o município.

De acordo com o vereador, “a ideia é debater entre a população da cidade o que pensam sobre o tema. Eu tenho minha posição, mas a população quem deve definir. Para isso, faremos audiências públicas e um amplo debate entre os usuários do serviço”, afirma. “Hoje sabemos que o serviço existe, mas sem nenhuma regulamentação e, sem receita fiscal para São Vicente. Enquanto isso, outros municípios do Brasil já estão colhendo os frutos financeiros de regulamentar a questão, como o município de São Paulo. Por isso, é fundamental ouvirmos a população e debatermos o tema”, diz.

Segundo Esdras Nascimento, caso o serviço seja regulamentado na cidade, essa nova receita fiscal poderia ser usada em investimento na malha asfáltica em São Vicente.

“As condições de diversas ruas de nossa cidade são completamente precárias. Hoje os motoristas que trabalham com esses aplicativos circulam em nossas ruas, sem deixar receita aqui e, pior, colocam seus carros em risco trafegando em ruas esburacadas. Por isso, queremos debater o tema, pois todos podem sair ganhando”, explica Esdras.

Além disso, segundo o vereador, inúmeros questionamentos ainda existem sobre a possibilidade desses serviços de transporte via aplicativo serem adotados nas cidades como, por exemplo, se há prejuízo aos taxistas; se há concorrência desleal; se há aumentos de números de carros no trânsito; imputação de responsabilidades em caso de acidentes; exigência quanto à qualificação dos motoristas; concessões de alvará; pagamento de impostos etc.

O objetivo é promover audiências públicas, com a participação da população, através de debates e sugestões sobre o uso desses aplicativos, de forma democrática.