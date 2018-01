O atacante Eduardo Sasha assinou contrato com o Santos na noite desta sexta-feira e é segundo reforço do clube para a temporada. O vínculo foi firmado até o final da temporada por empréstimo, com opção de compra após o término,

Pela saída de Ricardo Oliveira, que está no Atlético-MG, e o fim dos vínculos de Kayke e Nilmar, Sasha chega ao Peixe para suprir a posição mais carente do time de Jair Ventura.

Com o acerto, o atacante se junta ao lateral-esquerdo Romário, que veio do Ceará, também proveniente da Série B do Brasileirão. Antes de encaminhar acordo com Sasha, o Peixe tentou Barcos, que acabou renovando com a LDU, e arrasta negociações com Gabigol, Robinho e Gilberto.

Sasha disputou a Série B de 2017 pelo Colorado, onde está desde 2014. Depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atacante foi titular em boa parte do segundo semestre da equipe de Porto Alegre, mas marcou apenas três gols em toda a temporada.

NOVO GERENTE

William Machado é o novo gerente de futebol do Santos. O ex-zagueiro, de 41 anos, foi convidado para assumir o cargo pelo diretor de futebol Gustavo Vieira de Oliveira e pelo presidente José Carlos Peres.

William, conhecido como Capita, exerceu essa mesma função no Corinthians, em 2011, e no Bahia, em 2014, antes de atuar como comentarista no Sportv.

Como jogador, William conquistou o Campeonato Mineiro pelo Ipatinga, o Campeonato Gaúcho pelo Grêmio e os títulos do Paulista, da Série B e da Copa do Brasil pelo Corinthians.

VERÍSSIMO PODE SAIR

Santos espera receber uma nova proposta pelo zagueiro Lucas Veríssimo. A oferta seria de um clube da Inglaterra, não revelado. Os dirigentes santistas foram avisados de que a proposta será formalizada nos próximos dias.

Apesar disso, o presidente José Carlos Peres garante que quer a permanência do defensor, um dos jogadores mais importantes do elenco do Santos neste momento.

O zagueiro também negocia sua transferência para o Spartak, da Rússia, que ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 23,1 milhões), valor considerado baixo pela diretoria alvinegra. Na Vila Belmiro a expectativa é de que a oferta inglesa seja melhor tanto para o clube quanto para o atleta.