Uma tenda instalada no Centro de São Vicente vai atender, de 8 a 13 de maio, profissionais que querem se formalizar como microempreendedores individuais (MEIs), além de trazer uma programação de palestras com orientações sobre a modalidade e temas relacionados à gestão de um negócio. O espaço de 100 m², localizado na Praça Coronel Lopes, estará aberto durante a Semana do MEI 2017, promovida pelo Sebrae com o apoio da Prefeitura Municipal de São Vicente, Associação Comercial de São Vicente e Banco do Povo Paulista. O horário de funcionamento é das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e, no sábado, das 9h às 15h.

A formalização como MEI é o primeiro passo para profissionais de mais de 500 atividades que querem trabalhar por conta própria. São costureiros, diaristas, pintores, cabeleireiros, manicures, pipoqueiros, entre outros, que faturam até R$ 60 mil por ano, não têm sócio e contam com até um funcionário. Atualmente, há quase 7 milhões de MEIs no País, sendo 1,7 milhão apenas no Estado de São Paulo.

Durante a Semana do MEI, outras tendas estarão instaladas nos municípios de Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo. Os 33 escritórios regionais do Sebrae-SP e os canais de atendimento remoto também estarão com esquema especial de atendimento, além da mobilização de toda a frota do Sebrae Móvel e dos postos de atendimento Sebrae Aqui em Bertioga, Itanhaém e Praia Grande.

Programação de palestras na tenda da Praça Coronel Lopes:



08/05 | segunda-feira

Palestra “Como se tornar um microempreendedor individual”

10h às 11h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Palestra “Como se tornar um microempreendedor individual”

11h às 12h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Oficina “SEI controlar meu dinheiro”

13h às 17h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

09/05 | terça-feira

Palestra “Como se tornar um microempreendedor individual”

10h às 11h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Palestra “Acesso ao microcrédito pelo Banco do Povo Paulista”

11h às 12h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Oficina “Começar Bem – Formalização”

13h às 17h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

10/05 | quarta-feira

Balcão do Microcrédito

09h30 às 12h30

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Balcão do Microcrédito

14h00 às 17h00

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

11/05 | quinta-feira

Oficina “SEI planejar”

09h às 13h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Oficina “Começar Bem – Formalização”

13h15 às 17h15

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

12/05 | sexta-feira

Oficina “SEI Vender”

09h às 13h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Oficina “Ganhe Mercardo”

14h às 17h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

13/05 | sábado

Oficina “SEI controlar meu dinheiro”

09h às 13h

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Palestra “Como se tornar um microempreendedor individual”

13h30 às 14h30

Tenda do MEI São Vicente – Praça Coronel Lopes s/nº – Centro (Praça do Correios) – São Vicente

Programação – Associação Comercial de Praia Grande:

09/05 | terça-feira

Oficina “SEI formar preço”

09h às 13h

Associação Comercial de Praia Grande – Rua Espírito Santo, 782 – Boqueirão – Praia Grande

Programação – Escritório Regional Baixada Santista:

11/05 | quinta-feira

Palestra “Planeje suas vendas”

15h às 17h

Escritório Regional Baixada Santista – Av. Washington Luís, 176 – Vila Mathias – Santos

12/05 | sexta-feira

Oficina “Fluxo de caixa”

09h às 13h

Escritório Regional Baixada Santista – Av. Washington Luís, 176 – Vila Mathias – Santos