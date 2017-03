Quem gosta de dança e sonha em participar de apresentações em grupo tem a chance de participar do processo seletivo 2017 para integrar o Grupo de Dança da Melhor Idade de São Vicente.

Os interessados devem ter acima de 50 anos. Basta comparecer na próxima terça-feira (21), às 10h30, munidos de documentos de identidade e comprovante de residência, no Clube Continental (Cecon Alegria de Viver), localizado na Avenida Mota Lima, 487 – Vila Cascatinha).

Grupo – Criado em 1997, o projeto vem se destacando em vários festivais brasileiros. O grupo já conquistou dez campeonatos regionais e 11 estaduais. Para o professor de dança e responsável pelo Grupo, Jadir Muniz de Souza “o importante é participar e levar o nome da Cidade”.

O grupo já participou de programas de televisão, como Faustão, Eliana e Silvio Santos. “Nos últimos quatro anos, eles vêm marcando presença no maior festival de dança do mundo, que é o Festival de Dança de Joinville”, afirmou Jadir. Informações: (13) 99124-2439.